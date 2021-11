Mannheim. (pol/mün) Gleich zweimal wurde in der Nacht zu Sonntag in leerstehenden Immobilien in Mannheim Feuer gelegt. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, das ist unklar.

> Seckenheim: Gegen 2 Uhr brach ein Feuer im Erdgeschoss eines leerstehenden Hauses im Dünenweg aus. Durch den Brand wurden drei Zimmer in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein Sachschaden zwischen 50.000 und 100.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei mit.

> Oststadt: Gegen 3 Uhr zündete ein Unbekannter eine Holzpalette in einem leerstehenden ehemaligen Autohaus in der Fahrlachstraße an. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr Mannheim konnte ein weiteres Übergreifen des Brandes verhindert werden. Bei einer Begutachtung des Gebäudes durch die Feuerwehr wurde festgestellt, dass das Gebäude unabhängig von dem Brand stark Einsturz gefährdet ist. Durch den Brand entstand kein nennenswerter Sachschaden.