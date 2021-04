Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Wer Inhaber einer Jahreskarte ist, darf ab jetzt den Luisenpark nach vorheriger Anmeldung sowie mit Schnelltest oder Impfnachweis wieder besuchen. Gerade rechtzeitig, um im Chinagarten die Kamelienblüte zu genießen und die kurz vor dem Aufbrechen stehenden Knospen der Päonien zu bewundern. Das Chinesische Teehaus bleibt wie alle anderen Innenbereiche des Parks aufgrund der Pandemie zwar nach wie vor geschlossen. Dennoch steht es im besonderen Fokus: "Wir feiern in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen", erklärt Norbert Egger, der im Januar mit Blick auf den Jahrestag 10.000 Euro für Sanierungsarbeiten aus seiner Privatschatulle zur Verfügung stellte und auf Nachahmer hoffte.

Dieser Wunsch hat sich erfüllt. Durch Zeitungsberichte auf das Thema aufmerksam geworden, spendeten das Ehepaar Herbert und Martha Römer aus Heidelberg sowie Remmert-Ludwig Koch aus Neustadt an der Weinstraße jeweils 5000 Euro. "So sind aus 10.000 Euro binnen kurzer Zeit 20.000 Euro geworden", sagte Egger und dankte den Spendern.

Zusammen mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau war Mannheims ehemaliger Erster Bürgermeister Ideengeber und Motor zugleich für das Chinesische Teehaus mit seiner großen Terrasse und dem Garten gewesen. Geplant nach den Grundsätzen des Feng Shui vom chinesischen Garten- und Landschaftsarchitekt Li Zheng und gebaut mit überwiegend direkt aus China importierten Materialien, handelt es sich nach wie vor um das größte Chinesische Teehaus in Europa. "Doch nach 20 Jahren ist einiges zu machen", merkte Egger an.

Erste Anstricharbeiten und Ausbesserungen an den Holzpfeilern seien bereits durchgeführt worden. "Doch schauen Sie hinauf zu den Dächern", wandte er sich an die Spender. "Sie müssen gründlich gereinigt werden. Einige Ziegel sind zu ersetzen", erklärt er. In weiser Voraussicht habe man damals einige Ziegel mehr bestellt und gelagert. "Doch die auszutauschen ist so diffizil, dass sich bislang keine deutsche Firma herangetraut hat. Wir werden chinesische Experten hinzuziehen müssen". Damit das Teehaus ganzjährig genutzt werden kann, will man zudem die Gebäudehülle optimieren, damit die von der bereits vorhandenen Fußbodenheizung produzierte Wärme besser als bisher im Inneren gehalten werden kann.

Bis zum Geburtstagsfest soll möglichst alles fertig sein. Mit Rücksicht auf den Terminkalender einiger Ehrengäste wird am 19. September ab 15 Uhr und damit eine Woche nach dem eigentlichen Jahrestag gefeiert. Neben Oberbürgermeister Peter Kurz hat auch Wu Ken, der Botschafter der Volksrepublik China in Deutschland, zugesagt. "Wir werden zudem alle Spender einladen", erklärt Egger und hofft, dass das Infektionsgeschehen die Einreise einer Delegation aus Mannheims Partnerstadt Zhenjiang zulässt. "Und vielleicht können sie ja auch ihr wunderbares Musikensemble mitbringen, das schon 2019 hier war und die Menschen beglückt hat", so Egger.

Neben den blühenden Schönheiten rund um den Chinesischen Garten können die Parkbesucher auch den aktuellen Baufortschritt in Augenschein nehmen, darunter den Rohbau für das neue Wirtschaftsgebäude der Zoologie zwischen Bauernhof und Festhalle Baumhain. Bereits im Spätsommer können Chef-Zoologin Christine Krämer und ihre Mitarbeitenden dort einziehen. Das ganze Team ist dann an einem zentralen Ort, nachdem die Tierpflege zuvor im Park verteilt war. Unter anderem im Wirtschaftshof hinter dem Pflanzenschauhaus, wo gerade die neue Parkmitte entsteht. Auch wenn das künftige zweistöckige Zoologie-Gebäude nicht für die Besucher gedacht ist, wird ein Sichtfenster ihnen dennoch interessante Einblicke in Jungtieraufzucht und Futterküche geben. Geplant wurde zudem ein separater Bereich für verletzte und kranke Wildtiere des Luisenparks. In dieser Quarantänestation ist deren Versorgung ohne Ansteckungsrisiko für den übrigen Tierbestand möglich.

Nach Abschluss des Zoologie-Projekts widmet sich Architektin Sara Stefiniden dem Umbau des Betriebshofes hinter dem Verwaltungsgebäude und gegenüber der Stadtgärtnerei, wo Technik- und Gärtnerteam künftig ihren Standort haben werden. Die Arbeiten sollen Ende des Jahres beginnen.