Mannheim. (hwz) Was passiert mit dem ehemaligen Gasthaus "Altes Relaishaus" in Rheinau? Diese Frage stellt man sich seit Monaten nicht nur im Stadtteil im Mannheimer Süden. Auch Stadtrat Thorsten Riehle (SPD) beobachtet den zunehmenden Verfall des Gebäudes mit Sorge. Bereits Ende vergangenen Jahres hatte er deshalb einen Termin vor Ort mit Vertretern der Stadtverwaltung und Mitgliedern des Vereins Stadtbild initiiert und die Brandruine in Augenschein genommen. Der Besitzer hatte das unter Denkmalschutz stehende Gebäude, das um 1775 als Kißlerhof unweit der eigentlichen Relaisstation des kurfürstlichen Hofes errichtet wurde, angezündet und sitzt derzeit im Gefängnis. Die Zwangsvollstreckung ist ausgesprochen und die Sparkasse als Hauptgläubigerin könnte an den Meistbietenden verkaufen.

Doch seit dem Rheinauer Neujahrsempfang im Januar ist klar, dass die Stadt darüber nachdenkt, die Immobilie selbst zu erwerben. Mit rund 90.000 Euro ist sie schon in Vorlage gegangen, um im Zuge einer sogenannten Ersatzvornahme die noch vorhandene Substanz zu sichern und den maroden, nicht mehr zu rettenden Dachstuhl abzutragen.

Beim Ortstermin hatte Riehle angeregt, die Bürgerschaft zu hören. Gemeinsam mit dem SPD-Ortsverein hatte der Stadtrat nun zu einer Diskussionsveranstaltung eingeladen. "Um ein erstes Stimmungsbild zu bekommen", sagte er. Und weiter: "Ganz gleich, wie man jetzt dazu steht, ob die Stadt kaufen und dafür Steuergelder aufwenden soll oder nicht. Klar ist auch, so bleiben kann es nicht, da es mehr und mehr verfällt. In vier Tischrunden diskutierten Bürger knapp 45 Minuten darüber, ob die Stadt als Käufer auftreten solle, welche Nutzung nach einem Wiederaufbau dort denkbar wäre und welche Rolle die Bürgerschaft dabei einnehmen könne. Meinungen und Ideen wurden gesammelt, tendenziell wurde die Kaufabsicht der Stadt begrüßt.

Ob sie dies allerdings allein stemmen könne, wurde durchaus kritisch gesehen und empfohlen, über eine öffentlich-private Partnerschaft (Public Private Partnership) nachzudenken. Andererseits: Mit der Stadt als Käuferin bestünden kurze Wege in Richtung Denkmalschutz und Sparkasse, was wiederum als durchaus förderlich eingeschätzt wurde. Durchweg sahen die Arbeitsgruppen in einem wiederaufgebauten Relaishaus einen geeigneten Ort für Gastronomie - ob nun gutbürgerliches Gasthaus, Restaurant oder Café.

Ein Ort der Begegnung soll entstehen. Eine Art "Gesellschaftshaus", in das derzeit eingelagerte historische Rheinauer Exponate entweder mit einem separaten kleinen Heimatmuseum oder als Deko-Objekte direkt in den Gastronomiebetrieb integriert werden könnten. Räume für kulturelle Treffen können sich einige dort ebenfalls gut vorstellen. Geprüft werden solle darüber hinaus, ob eine Kooperation mit der nur unweit im Stengelhof beheimateten Lebenshilfe Mannheim denkbar wäre.

Um das Interesse der Rheinauer am Relaishaus und seinem Wiederaufbau zu bekunden, wurde die Bildung eines Freundeskreises oder eines Bürgerkomitees angeregt. "Wie geht’s nun weiter?", fragte ein Teilnehmer ganz pragmatisch am Ende des Abends. Riehle versicherte, dass die Ergebnisse der Tischrunden sowohl an Oberbürgermeister Peter Kurz als auch Baubürgermeister Lothar Quast weitergeleitet würden. "Es ist ein erster Schritt, eine Ideensammlung. Aber wir bleiben dran", versprach er.