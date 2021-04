Mannheim. (RNZ) In einer Videobotschaft ruft Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz die Bevölkerung zu Ruhe und Achtsamkeit über die Ostertage auf, um die aktuelle Infektionswelle zu brechen. Das Motto: "10 Tage für Mannheim – Jetzt testen und zu Hause bleiben". Zehn Tage Ruhe, möglichst keine und auf jeden Fall keine riskanten Kontakte und am Anfang und am Ende dieser Zeit sich selbst testen: "Das kann dieses Jahr verändern", ist sich Kurz sicher. Deshalb ruft er die Mannheimerinnen und Mannheimer auf, die ruhige Osterzeit, in der Schulen und viele Kitas geschlossen sind, zu nutzen.

Start der Aktion ist der Gründonnerstag, 1. April. Von da an sollen möglichst viele Menschen sich gegenseitig noch besser schützen, bevor sie Verwandte oder Freunde besuchen. Zum Beispiel durch Selbsttests zu Hause oder über den Arbeitgeber sowie durch kostenlose Schnelltests bei Apotheken, niedergelassenen Ärzten oder Testzentren. Auf Corona-Symptome solle man sofort mit einem PCR-Test reagieren, und natürlich auch auf einen positiven Schnelltest. Der OB appelliert an die Bevölkerung, Kontakte möglichst zu reduzieren. Wenn ein Treffen sein muss, sollte zusätzlich vorher ein Selbsttest – oder wenn dies nicht möglich ist – ein Schnelltest gemacht werden. In den bislang rund 20 Testzentren in Mannheim können pro Tag 10.000 Tests durchgeführt werden.

"Das Virus verbreitet sich immer da, wo wir uns sicher fühlen. Kaum jemand wird von Fremden infiziert", erläutert der OB. Ein hohes Maß an Achtsamkeit sei ausschlaggebend, da Mannheim seit fünf Wochen wieder einen durchgehenden Anstieg der Infektionen erlebe, was vor allem auf die neue britische Variante des Coronavirus zurückzuführen sei. Ein Gespräch von nur drei bis fünf Minuten mit infizierten Freunden oder Bekannten, könne auch im Freien schon ausreichen, um infiziert zu werden. Medizinische Maske, Abstand und Lüften seien jetzt wichtiger denn je. Die Videobotschaft des Oberbürgermeisters kann online unter www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/10-tage-fuer-mannheim angesehen werden.

Seit Mittwoch gilt zudem eine neue Allgemeinverfügung, die besagt, dass nunmehr das Tragen einer einfachen Mund-Nasen-Bedeckung beziehungsweise einer Alltagsmaske nicht mehr genügt. Überall dort, wo in Mannheim eine Maske anzulegen ist, muss eine medizinische Maske getragen werden. Das gilt unter anderem auf den Planken, der Breiten Straße, der Fressgasse und der Kunststraße sowie rund um den Hauptbahnhof.