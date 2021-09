Mannheim. (wit) Ihr Konzert im August 2019 im Schwetzinger Schlossgarten ist unvergessen. Jetzt kommt die französische Sängerin Zaz zurück in die Region: Am 19. Januar 2022 tritt sie im Mannheimer Rosengarten auf. Im Gepäck hat sie dann Songs von ihrem neuen Album "Isa", das am 22. Oktober veröffentlicht werden soll und auf dem unter anderem auch das Stück "Le jardin des larmes" zu hören sein wird, das Zaz zusammen mit Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen hat.

Wie der Veranstalter weiter mitteilt, werden daneben auch Hits wie "Je veux", "On ira" oder "Que vendra" zu hören sein. Tickets für das Konzert im Mozartsaal des Mannheimer Rosengartens sind im Vorverkauf ab dem kommenden Freitag erhältlich.