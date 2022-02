Mannheim. (juk) Ohne Ausweis einen Impfnachweis bekommen, sich ohne Smartphone testen lassen, ohne Wohnung in Quarantäne gehen: Die Corona-Regelungen stellen wohnungslose und obdachlose Menschen vor besondere Herausforderungen. Hinzu kommen weniger Aufenthaltsorte und eingeschränkte Hilfsangebote. Das sorgt für zunehmende Frustration, die auch in der Caritas-Tagesstätte für Wohnungslose im D-Quadrat der Innenstadt zu spüren ist.

"Ich habe in letzter Zeit viel mehr Ausgrenzung erfahren müssen", hat ein Besucher der Tagesstätte bei einer Umfrage gesagt. Er ist nicht der einzige, der sich so äußert. Einer der Gründe: Beliebte Aufenthaltsorte wie Bibliotheken und Einkaufspassagen haben jetzt Zugangskontrollen und -beschränkungen.

In der Tagesstätte selbst ist der Zugang weiterhin ohne Impf- oder Testnachweis möglich, allerdings dürfen sich nur Menschen, die tatsächlich keine Wohnung haben, drinnen aufhalten, um die Personenzahl zu begrenzen. Es herrscht FFP2-Maskenpflicht, und es gibt Kontaktnachverfolgung. Zeitweise, als die Corona-Lage besonders angespannt war, ist der Aufenthalt nicht möglich gewesen. Aktuell hat die Tagesstätte an drei Tagen die Woche geöffnet, an zwei Tagen findet eine Ausgabe durch das Fenster statt.

"Das stetige Überprüfen und Durchsetzen der Hygienevorschriften ist absolut notwendig, kostet aber wertvolle Energie und erschwert die Beziehungsarbeit zwischen uns und den Klienten", sagt Sozialarbeiterin Monika Ben Omrane. "Das ist eine massive zusätzliche Belastung."

Auch unter den Wohnungslosen sind die Infektionszahlen gestiegen, sodass es eine wichtige Aufgabe für die Sozialarbeiterinnen geworden ist, PCR-Tests zu organisieren und den Betroffenen das Ergebnis mitzuteilen. Nötig ist auch, die Quarantäneunterbringung sowie Fragen mit dem Gesundheitsamt zu klären. Sprachbarrieren sind ein Problem. Dass die meisten Wohnungslosen kein Smartphone oder Telefon haben und auch keine E-Mail-Adresse, kommt erschwerend hinzu – zumal viele Teststationen eine digitale Anmeldung erfordern.

Darüber hinaus ist das Impfen ein großes Thema: Die Tagesstätte organisierte 2021 eine Impfaktion mit dem Vakzin von Johnson & Johnson, informiert kontinuierlich über aktuelle Impfaktionen und hilft bei fehlenden Ausweisen und fehlender Krankenversicherung. Und gleichzeitig geht aber die normale Arbeit weiter: Essens- und Kleiderausgabe, Sozialberatung, eine regelmäßige medizinische Sprechstunde, Postausgabe und vieles mehr. Vergangenes Jahr kamen im Schnitt täglich 42 Wohnungslose in die Tagesstätte, insgesamt haben 459 Menschen die Angebote genutzt. Knapp 8700 Essen wurden ausgegeben.

Aufrechterhalten wurde die Möglichkeit, einmal die Woche im Wannenbad des Herschelbades zu duschen. Dabei werden die Wohnsitz- und Obdachlosen von Ehrenamtlichen unterstützt. Auch die Sonntagseinladungen der Gemeinden für Bedürftige gibt es weiterhin – meistens als "To-Go"-Variante.

"Im vergangenen Jahr mussten wir viel Ausdauer beweisen. Sowohl die Klienten als auch wir im Team hatten mit Ungewissheit und Hoffnungslosigkeit zu kämpfen", sagt Monika Ben Omrane. "Jetzt hoffen wir auf mehr Beständigkeit und Ruhe, damit wieder mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: Wohnungslose in schwierigen Lebenslagen zu unterstützen", so die Sozialarbeiterin.