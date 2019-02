Von Jan Millenet

Mannheim. Etwa 100 Armutszuwanderer lebten bis vor wenigen Jahren noch in der Beilstraße 19 im Mannheimer Jungbusch. Zusammengepfercht in einem so genannten Matratzenlager. Was wohl niemand wirklich ahnte: Sie schwebten tagtäglich in Lebensgefahr. Das 1895 entstandene Haus war - schon als es gebaut wurde - mehr oder weniger einsturzgefährdet. Unfachmännische Baumaßnahmen bei Wasserleitungen und Elektrik während der Überbelegung mit Migranten erhöhten das Gefahrenpotenzial zusätzlich. Doch damit ist jetzt Schluss. Aus der denkmalgeschützten Ruine ist ein schönes Wohnhaus geworden. Davon hat sich gestern bei einer Besichtigung Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) überzeugt.

Aus der einstigen Schrott-Immobilie ist ein schönes Wohnhaus geworden. Foto: Gerold

Saniert hat es die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG, die die Problemimmobilie 2014 aus einer Insolvenzmasse erworben hatte. Damals verkündete Geschäftsführer Karl-Heinz Frings bei einer Besichtigung, dass aus der Ruine bezahlbarer Wohnraum für Familien mit kleinem Geldbeutel wird. Die GBG hielt Wort. "Dank einer Förderung des Bund-Länder-Programms Soziale Stadt können wir den Quadratmeter für 7,50 Euro anbieten", sagte Frings bei der erneuten Besichtigung des nun fertigen Hauses. Ohne Förderung wäre es allerdings schwer geworden. Denn die Sanierungskosten explodierten aufgrund von gravierenden Mängeln, die erst nach und nach sichtbar wurden. Auf 1,3 Millionen Euro belaufen sich letztendlich die Gesamtkosten. Damit hatte bei der Ersteigerung niemand gerechnet.

"Es ist ein großes Glück, dass das Haus 100 Jahre gehalten hat", erklärte Kurz. GBG-Architekt Karsten Rübel erklärte, warum: "Die Fassade war in keinster Weise mit den Nachbargebäuden verzahnt. Hätte sich da mal einer kräftig angelehnt, hätte sie umfallen können. Die gesamte Statik des Hauses war problematisch." Umso beeindruckender ist das Haus jetzt: hell, freundlich, hochwertig, stabil und eigentlich schon ein kleines Schmuckstück. "Wir sind sehr zufrieden", erzählte Santina Gatto, die mit ihrem Mann und den drei Kindern Ende 2018 eine Wohnung im ersten Stock bezogen hat. Auch zuvor lebte die Familie schon in einer Wohnung der GBG im Jungbusch, allerdings in einem oberen Stockwerk. Die von Geburt an gehbehinderte Frau hatte Probleme mit dem Treppensteigen. "Ich bin sehr dankbar, dass uns der Umzug ermöglicht wurde", betonte sie. Da sei es auch nicht schlimm, dass die neue Wohnung ein paar Quadratmeter kleiner ist.

"Wohnraum für Familien aus dem Jungbusch zu schaffen, ist ein Bestreben der GBG", bekräftigte Karl-Heinz Frings. In der Beilstraße 19 sind durch Grundrissänderungen insgesamt vier Wohnungen entstanden: drei Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen mit Grundflächen von 88 bis 92 Quadratmetern und - dank des Dachausbaus - noch zusätzlich eine Dachgeschosswohnung. Im Erdgeschoss, wo sich einst Räume eines Ladengeschäfts befanden, zieht die Biotopia Arbeitsförderungsbetriebe gGmbH ein, um dort ein Projekt mit Zuwanderern aus Südosteuropa zu realisieren. Weitere Maßnahmen waren Dämmarbeiten, der Einbau neuer Fenster, Türen und einer Zentralheizung sowie die Ausarbeitung der gesamten Haustechnik.

Für Peter Kurz ist das gesamte Bauprojekt symbolisch wichtig. Einerseits, um zu zeigen, wie die Stadt Mannheim dazu beitragen kann, dass die Beilstraße im Jungbusch "stabilisiert" wird. Andererseits wird mit dem Einzug von Biotopia die Arbeit mit den Menschen vor Ort ausgebaut, was sich ebenfalls stabilisierend auf den Jungbusch auswirken kann, der aktuell ziemlich mit dem Thema "Gentrifizierung" zu kämpfen hat. "Als kommunales Wohnungsunternehmen ist es auch unsere Aufgabe, für ausgeglichene Wohnverhältnisse in den Stadtteilen zu sorgen", erklärt Frings. Aktuell läuft eine weitere Sanierung im Jungbusch: die Hafenstraße 66. Das Ziel ist ebenfalls, günstigen Wohnraum für Familien und vor allem für Menschen aus dem Jungbusch zu schaffen. Die Stadt will laut Kurz gegebenenfalls weitere Immobilien mithilfe ihres Vorkaufsrechts erwerben. Ob sie dabei wieder auf unangenehme Überraschungen wie in der Beilstraße stößt, ist allerdings nicht ausgeschlossen.