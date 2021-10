Mannheim. (pri/rl) Zu einem Brand in einer Hofeinfahrt in der Mannheimer Quadraten kam es am Donnerstagvormittag. In L11 brannten ersten Informationen zufolge Baumaterialien. Durch die starke Rauchentwicklung soll Rauchgas durch die Lüftungen in die darüber liegenden Wohnungen gezogen sein. Das Haus wurde darum geräumt.

Vier betroffene Anwohner wurden vom Rettungsdienst versorgt, aber keiner davon muss ins Krankenhaus gebracht werden. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden