Mannheim. (pol/mare) In der Neckarstadt ist am Donnerstagmittag ein Wohnhaus in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Derzeit sind Polizei und Feuerwehr wegen eines Gebäudebrandes im Stadtteil Neckarstadt im Einsatz. Gegen 12.15 Uhr brach im ersten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss eines Anwesens in der Waldhofstraße ein Brand aus. Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauern an.

Bislang erlitt eine Person leichte Verletzungen in Form von Rauchgasvergiftung.

Die Waldhofstraße ist aufgrund der Löscharbeiten am Brandort derzeit in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Auch der Straßenbahnverkehr ist hiervon betroffen.

Weitere Informationen folgen.