Von Manfred Ofer

Mannheim. Wer schon immer davon geträumt hat, durch eine Galerie internationaler Meister zu schreiten, im Schatten einer gigantischen Nachempfindung von Rodins Skulptur "Der Denker" zu verweilen und dafür keinen Cent zu begleichen, wird in Mannheim bestens bedient. Die Universitätsstadt ist in den vergangenen Jahren zu einem Sehnsuchtsort für Graffiti-Künstler aus aller Welt geworden. Jeden Sommer bringt das Kulturzentrum der Alten Feuerwache mit der Aktion "Stadt.Wand.Kunst" frische Farbe in die Stadt. Die Geschichte hinter dem erfolgreichen Street-Art-Projekt ist nun als Buch erschienen.

Sören Gerhold, der als Geschäftsführer das Kulturzentrum leitet, brachte das Projekt im Sommer 2013 auf den Weg und arbeitet seitdem mit einem engagierten Team beharrlich daran, Mannheims Mauern zu einem öffentlichen Museum zu machen. "Uns geht es darum, qualitativ hochwertige Kunst in den Raum zu stellen", spricht er über das Ziel, zwischen Rhein und Neckar das erste frei zugängliche Museum für Fassadenkunst in Baden-Württemberg zu schaffen.

Bislang sind 39 Murals, wie die großformatigen Wandbilder im Jargon der Graffiti-Szene heißen, entstanden. Am Anfang ging es gerade mal um eine Wand, die vom Künstlerduo Herakut für eines ihrer Projekte angefragt wurde. Mithilfe der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GBG wurde damals in kurzer Zeit eine Lösung gefunden. Als das Kunstwerk fertig gesprüht war, stand für die Beteiligten fest, dass nur ein Anfang war.

"Eigentlich war das nie so geplant", erinnert sich Sören Gerhold. Heute gehören die bunten Murals zum Erscheinungsbild einer Stadt, die stolz auf ihre gefeierte Street Art ist. Sie ist zu einer Leinwand für Künstler aus nah und fern geworden, die mit ihren famosen Farbenspielen aus der Dose das urbane Grau wie Butter in der Sonne schmelzen lassen. Und jeden Sommer kommen mehr, deren Werke man nach ihrem Besuch im "Open Urban Art Museum Mannheim" bewundern kann.

Selbst in der Pandemie wurde fleißig weiter gemalt, wenn auch in einem bescheideneren Rahmen. Zum Glück habe man in dieser schwierigen Zeit auch Bundesmittel aus dem Fonds Soziokultur erhalten, wofür man dankbar sei. Das jüngste Mural wurde im Oktober vom französischen Künstler Zoer gemalt. Der Standort in K3 ist der Sitz des Drogenvereins, dessen zuvor wenig einladende Fassade nun von einer Strandszene im Retro-Look der Siebzigerjahre verschönert wird. Der Rausch der Farben, wofür "Stadt.Wand.Kunst" steht, soll im Frühjahr weitergehen.

Wer die Wartezeit überbrücken möchte, kann seine Leidenschaft für Graffiti jederzeit mit einem Besuch an den Murals stillen, deren Standorte in einem Flyer vermerkt sind, den es bei der Touristeninformation gibt. Oder er besorgt sich das erste offizielle Buch von "Stadt.Wand.Kunst", das als limitierte Ausgabe erschienen ist. 1000 Exemplare sind es, die man nur bei der Buchhandlung Bücher Bender kaufen beziehungsweise online ordern kann. Die Bestellungen kommen aus ganz Deutschland, aber auch aus Groß-Britannien, Frankreich und anderen Ländern. Die Nachfrage ist beachtlich.

Jedem der Murals ist in dem reich bebilderten Band ein Kapitel gewidmet, das dessen Entstehung dokumentiert. Dabei kommen neben den Künstlern und Verantwortlichen des Projekts auch Anwohner und Besucher des Freilichtmuseums zu Wort. Sie erzählen auf 244 Seiten die Geschichten hinter der Geschichte.

Als zum Beispiel im Sommer 2021 der renommierte Graffiti-Artist Nychos aus Wien kam, um sein Bild "Primal Truth" zu malen, lockte das viele Kunstliebhaber und bekannte Namen aus der Szene an den Neckar. Ähnliches geschah, als die Street-Art-Legende Seth Globepainter in der Stadt war, was dem deutsch-französischen Kultursender Arte eine Reportage wert war. Im Stadtteil Vogelstang hat Hendrik Beinkirch mit seinem Porträt der alten Dame "Véra" das bislang größte Mural Deutschlands an einer 44 Meter hohen Fassade hinterlassen.

"Als Graffiti-Künstler, das hört man immer öfter, kommt man an Mannheim kaum mehr vorbei", bemerkt Sören Gerhold, der gern noch einen internationalen Street-Art-Kongress in der Stadt etablieren möchte. Nachlesen lässt sich das alles in dem neuen Bildband "Stadt.Wand.Kunst".

Info: Der Bildband "Stadt.Wand.Kunst" ist als limitierte Art Edition erschienen. Erhältlich ist er bei Bücher Bender.