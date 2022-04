Von Volker Endres

Mannheim. Mit einer großen Gemeinschaftsaktion sollen Kinder und Jugendliche in der Neckarstadt-West eine bessere Starthilfe erhalten. "Wir können nicht noch eine weitere Generation zurücklassen", sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) bei der Eröffnung des sanierten Kaisergartens. Er räumte ein, dass es in dem Stadtteil mit seinen unbestrittenen Problemen zwar eine "Vielzahl an Projekten" für Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit gibt und gegeben habe, "aber die haben nicht zum erhofften Ergebnis geführt".

Das soll nun mit dem Campus Neckarstadt-West gelingen. Zentraler Baustein ist der Kaisergarten, der seiner bewegten Geschichte damit ein weiteres Kapitel hinzufügt. Ursprünglich als Ausflugs- und Tanzlokal erbaut, wurde das Gebäude 1908 zum Gemeindesaal der Herz-Jesu-Pfarrei. Während des Zweiten Weltkriegs waren hier Gefangene untergebracht, direkt danach zogen erneut die Katholiken ein und machten den Gemeindesaal bis zum Wiederaufbau des eigentlichen Gotteshauses zur Notkirche. Ab 2008 verfiel das Haus in einen Dornröschenschlaf. Die Kirche konnte die notwendige Sanierung nicht aus eigenen Mitteln stemmen. Und für die "Erweckung" aus diesem Dämmerzustand sei weit mehr als ein Kuss notwendig gewesen, scherzte Kurz. Viel mehr habe es einer gemeinsamen Anstrengung von Stadt, Land, Bund und Engagierten vor Ort bedurft

Den symbolischen Schlüssel übergab GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings bei der Einweihung an die Kinder. Foto: Stadt Mannheim

In dem zwei Jahre lang für 3,5 Millionen Euro sanierten Gebäude werden Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung und Freizeitgestaltung angeboten. Nur ein Teilerfolg, wie auch dem Oberbürgermeister bewusst ist: "Wir brauchen in der Neckarstadt-West eine Ganztagesversorgung für 600 Kinder." Aber es sei keine Alternative, darauf zu warten, dass die Schulen diese plötzlich zur Verfügung stellen. Im Gegenteil. "Wir müssen jetzt aktiv werden", so Kurz.

Deshalb stelle der Campus Neckarstadt-West mit dem Kaisergarten als drittem Standbein immerhin rund 100 Plätze zur Verfügung. Darüber freute sich bei der Eröffnung auch Bildungsbürgermeister Dirk Grunert (Grüne): "Gerade in diesem Stadtteil fehlen Orte für Kinder und Jugendliche, an denen sie ihre Neugier auf das Leben lernen und soziale Kompetenzen entfalten können."

Und weil Bildung und Erziehung als ganzheitliche Aufgaben auch ein starkes Netzwerk beanspruchen, sei der Kaisergarten im Herzen der Neckarstadt-West bestens aufgehoben. "Die Eröffnung ist für uns deshalb ein Meilenstein", bekräftigte Grunert. Wie stark dieses Netzwerk bereits ist, wurde nicht erst bei der Einweihung deutlich, die Last verteilt sich auf die unterschiedlichsten Schultern: So wurde von Stadt und katholischer Kirche als Eigentümerin der Räumlichkeiten schnell eine Einigung über einen Pachtvertrag erzielt. Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG übernahm die Sanierungsarbeiten, und Geschäftsführer Karl-Heinz Frings zeigte sich mit dem Endergebnis der rund 400 Quadratmeter Nutzfläche ebenfalls zufrieden. "Ich bin begeistert und hoffe sehr, dass es den Kindern und Jugendlichen künftig genauso geht", erklärte er mit Blick auf die neue Anlauf-, Betreuungs- und Spielstätte.

Bürgermeister Grunert zählte weitere Beteiligte auf. Zum Beispiel den Förderverein, der 100.000 Euro für die Ausstattung des Hauses bereitstellt. Oder der Mannheimer Rotary-Club, der zur Unterstützung weiterer Projekte einen Scheck über 10.000 Euro überreichte. "Das wichtigste Ziel ist die Schaffung besserer Teilhabe-Chancen für Kinder aus der Neckarstadt-West sowie mehr Bildungsgerechtigkeit", unterstrich Grunert. Denn es sei nicht genug, dass auch die Kleinen aus dem Stadtteil zwar rein formell alle Möglichkeiten hätten, aber ihnen rein praktisch die Gelegenheiten fehlten, diese Chancen auch zu ergreifen. Der Kaisergarten soll deshalb gleichermaßen ein Ort von Möglichkeiten und Gelegenheiten werden.