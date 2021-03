Von Gaby Booth

Mannheim. Wer mit dem Fahrstuhl zur Aussichtsplattform des Fernmeldeturms im Mannheimer Luisenpark hinauffährt und dann den Blick auf den darunter fließenden Neckar wirft, sieht ein schnurgerades Flussband. Scheinbar friedlich fließt er dahin, um sich wenig später mit dem großen Bruder Rhein zu vereinigen. Eigentlich war der Neckar ein "wilder Kerl", wie sich in der Geschichtsschreibung nachlesen lässt. Doch die Menschen haben ihn in das Bett gezwängt und für die Schifffahrt gezähmt. Begradigungen, Eindeichungen, Schleusen, Staustufen haben die Gewässerstruktur und die Fließdynamik auf seinem Weg zwischen Quelle und Mündung verändert.

Die Auenlandschaften an seinen Ufern sind weitgehend verschwunden. Erst in den letzten Jahrzehnten haben die Kommunen zwischen Stuttgart und Mannheim ihren Neckar wieder entdeckt und an manchen Stellen renaturiert. Zum Beispiel in Villingen-Schwenningen, wo der Neckar innerhalb des Stadtgebiets verdolt war. Im Zuge der Landesgartenschau 2010 wurde dem Fluss ab der Quelle in Schwenningen mehr Stauraum und ein neues Bett gegönnt, das er auch manchmal verlassen darf. Die Stadt ist dadurch besser gegen Hochwasser geschützt.

Unter dem Stichwort "Gewässerökologischer Neckarausbau" soll der Fluss auch in Mannheim sein ursprüngliches Gesicht wieder bekommen. Zumindest auf dem Stück zwischen Fernmeldeturm und Ilvesheim. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2023 und zusammenhängend mit der Entstehung der Frischluftzone des Grünzugs Nordost wird die ehemalige Neckarschleife renaturiert.

In diesen Tagen haben die Vorarbeiten begonnen, wurden Gehölze entfernt, damit kleine Buchten und Inselchen geschaffen werden können. Biber und Eisvögel dürfen hier bald heimisch werden, Insekten und Amphibien bekommen Raum. Kleine Nebenarme des Neckars können entstehen. Aber auch für den Menschen soll der bisher unzugängliche Fluss bald wieder erlebbar werden. Als Verbindung zwischen Luisenpark und dem Landschaftsgebiet Feudenheimer Au – der ehemaligen Neckarschlinge. Ein Stück weit soll der im vergangenen Jahrhundert kanalähnlich ausgebaute Altneckar wieder befreit werden, wieder mäandern dürfen. An den Ufern können neue Biotope entstehen.

Für unsere Vorfahren hatte der Neckar als Schifffahrtsweg schon immer eine große Bedeutung. Bereits zur Römerzeit soll er als Transportweg für Baumaterial für den Limes und Proviant gedient haben, verweist die Geschichtsschreibung auf Funde ehemaliger Hafenanlagen im unteren Neckarabschnitt bei Mannheim.

Ab Mitte des 16. Jahrhunderts war Holz aus dem Schwarzwald gefragt, vor allem nach Holland wurden die Baumstämme über den Neckar und weiter über den Rhein geflößt. Aber: "Der Neckar war ein ‚reyßend und ein fressend Wasser‘", schreibt Historiker Hans Peter Rings in seiner Abhandlung "Als die Gross-Schiffahrt das Neckartal eroberte – die Neckarkanalisierung von 1919 bis 1935". Er berichtet von den Gefahren und den vielen Bemühungen, den Fluss zu zähmen. Bis vor 2000 Jahren floss der Neckar im Bereich der oberrheinischen Tiefebene noch durch eine Auenlandschaft mit vielen Armen und Schlingen, bedrohte mit seinen Hochwassern und Eisgang die Stadt und die umliegenden Siedlungen. Als Transportweg hatte er aber zunehmend wirtschaftliche Bedeutung.

Für die 1878 auf dem Neckar eingeführte Kettenschleppschifffahrt, bei der sich Schleppdampfer und Frachtkähne neckaraufwärts arbeiteten, war der Neckar gefährlich. Pläne für die Neckarkanalisierung wurden geschmiedet und sollten eine weitgehend witterungsunabhängige Schifffahrt ermöglichen. Die Bauarbeiten für den Neckarkanal begannen dann 1919/1920, waren aber nicht unumstritten. Viele Anwohner waren betroffen und befürchteten die Zerstörung der Naturidylle.

Der Autor Frings erinnert daran, dass Heidelberger Wissenschaftler und Studenten sowie der "Badische Verband für Frauenbestrebungen" sich kritisch zu Wort meldeten: "Einer wirtschaftlichen Möglichkeit aber darf die Schönheit des sagenumwobenen Neckartals nicht geopfert werden", wurde gemahnt. Die Kritik verstummte. Mit der Inbetriebnahme der 28 Kilometer langen Teilstrecke Mannheim-Heidelberg war der Strom dann ab Juli 1927 befahrbar. Ein neues Kapitel der Schifffahrt wurde aufgeschlagen.

Der Neckar ist heute eine Bundeswasserstraße und wird von den Schifffahrtsämtern Stuttgart und Heidelberg verwaltet. Der weitere Ausbau der Schleusen für die Durchfahrt größerer Schiffe auf der ganzen Strecke von Mannheim bis Plochingen ist politisch erwünscht, um die Binnenschifffahrt zu stärken und die Straßen vom Lkw-Verkehr zu entlasten. Von den insgesamt 367 Kilometern Flusslänge des Neckars sind 201 Kilometer vom Hafen Plochingen bis zur Mündung in den Rhein bei Mannheim für den Schiffsverkehr ausgebaut.

Die Höhendifferenz beträgt rund 161 Meter – ungefähr so hoch wie das Ulmer Münster.