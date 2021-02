Mannheim. (pol) Aufgrund des starken Windes haben sich am Samstagnachmittag an einem Mehrfamilienhaus in O7 der Mannheimer Innenstadt zwischen dem 4. und 5. Obergeschoss Fassadenteile gelöst und sind zu Boden gestürzt. Das teilte die Polizei mit.

Hierbei wurden drei Personen verletzt, davon zwei Personen schwer. Die Fressgasse O7 ist derzeit für den Fahrzeugverkehr gesperrt.