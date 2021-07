Mannheim. (RNZ) Das Gesundheitsamt Mannheim beteiligt sich in den nächsten Wochen an der Studie "Virusdetektiv" des Universitätsklinikums Heidelberg zu einer neuen Covid-Teststrategie. Mit dem in der Studie erprobten Konzept will man den Testradius bei der Kontaktnachverfolgung mit minimalem Aufwand deutlich erweitern. Bisher werden entsprechend der Landesverordnung nur enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten, sowie die Haushaltsangehörigen dieser engen Kontaktpersonen vom Gesundheitsamt aufgefordert, sich mittels PCR-Test oder Schnelltest (Haushaltsangehörige der engen Kontaktpersonen) auf eine Corona-Infektion testen zu lassen.

Beim "Virusdetektiv" kommt nun eine neue Methode zur Detektion des Viren-Erbguts zum Nachweis des SARS-CoV-2-Erregers zum Einsatz, die am Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH) in Zusammenarbeit mit dem Center for Integrative Infectious Diseases Research des Heidelberger Uniklinikums und der virologischen Diagnostik entwickelt wurde.

Das Verfahren basiert auf einer Gurgelprobe mit einer Kochsalzlösung und einem Nachweis der viralen SARS-CoV-2-RNA mittels einer isothermalen enzymatischen Reaktion im Labor. Die Methode ist ähnlich zuverlässig wie ein PCR-Nachweis aus einem Rachenabstrich, ist aber einfacher zu handhaben und deutlich günstiger. Die Auswertung der Tests erfolgt am ZMBH.

Vor allem bei der Nachverfolgung von Kontaktpersonen sei der Einsatz hochwertiger Tests extrem wichtig, um Infektionsketten früh zu unterbrechen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Wenn möglichst viele vom Gesundheitsamt kontaktierte Personen und deren Haushalte mitmachen und sich testen, können sie dazu beitragen, die Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 selbst bei weiteren Öffnungen und dem Auftreten von neuen Mutationen möglichst niedrig zu halten", betont Studienleiter Dr. Andreas Deckert vom Institut für Global Health am Uniklinikum Heidelberg.

Das Mannheimer Gesundheitsamt wird in den nächsten Wochen jeder bei der Nachverfolgung ermittelten Kontaktperson telefonisch und per E-Mail nahelegen, von der Möglichkeit dieses neuen Tests Gebrauch zu machen. Auch die nicht-engen Kontaktpersonen erhalten einen einmalig verwendbaren Bestellcode, mit dem sie auf der Internetseite der Studie unter www.virusdetektiv.de ihren gesamten Haushalt registrieren können. Um den Aufwand für die Teilnehmer möglichst gering zu halten, werden die Test-Kits per Post zugeschickt. Das Aufsuchen einer Teststation ist nicht erforderlich.

Ein Test-Kit besteht aus einer ungefährlichen Kochsalzlösung zum Gurgeln. Die Gurgelprobe wird dann postalisch mit einem beigelegten und bereits frankierten Rückumschlag an das Uniklinikum zurückgeschickt. Ein bis zwei Tage später sind die Testergebnisse online abrufbar. Für Fragen der Teilnehmenden steht das Studienteam per E-Mail unter der Adresse info@virusdetektiv.de oder über die Telefon-Hotline 06221 / 546851 zur Verfügung.