Von Gerhard Bühler

Mannheim. Mit großer Mehrheit hat der Mannheimer Gemeinderat dem Konzept "Anpassung an den Klimawandel" zugestimmt. Ziel ist nach wie vor die Verminderung von Treibhausgasen. Daneben entwickelt die Stadt ein umfangreiches Programm von Maßnahmen, um sich gegen die spürbaren Folgen des Klimawandels zu wappnen. Eine tragende Rolle bei der Erarbeitung des Maßnahmenkatalogs spielt die vor einiger Zeit gegründete "Klimaschutzleitstelle". Die RNZ hat mit ihrer Leiterin Agnes Schönfelder über Handlungsbedarfe und Möglichkeiten gesprochen.

Frau Schönfelder, unter welchen Folgen des Klimawandels leidet Mannheim schon heute am meisten?

Der vergangene Sommer hat deutlich die Richtung aufgezeigt. Es wird wärmer! Die Temperatur hat im Jahresdurchschnitt um 1,2 Grad Celsius zugenommen. Bis zum Jahr 2100 werden 3,6 Grad mehr erwartet. Die Stadt erlebt eine größere Zahl von Hitzetagen. Dazu kommt die Verschiebung bei den Niederschlägen. Während diese seit Messbeginn um 33 Prozent über die Wintermonate zugenommen haben, gehen die Regenmengen im Sommer stetig zurück. Dazu sehen wir eine Zunahme der Wetterextreme. Wir haben bisher 24 Prozent mehr Tage mit Starkregen, der an Intensität zunimmt.

Wer oder was in der Stadt ist davon am stärksten betroffen?

Die Auswirkungen sind vielfältig. Unter der Aufheizung leiden besonders die Menschen in der Kernstadt, weil die Flächen stark versiegelt sind und weniger Grün für Ausgleich sorgt. Gerade Ältere und Kranke leiden unter den Belastungen. Unter Hitze und Wassermangel haben im Sommer stark die Pflanzen gelitten, bis hin zum Baumbestand in den Stadtwäldern. Hier sind Kiefern und Fichten vertrocknet, andere Bäume wurden so geschwächt, dass sie nun anfällig sind für Schädlinge wie Pilze. Wir erwarten erhebliche Schäden, deren Umfang jetzt noch gar nicht absehbar ist. Durch den Klimawandel breiten sich Tier- und Pflanzenarten bei uns aus, die heimische Arten verdrängen und für Probleme sorgen. Etwa der Borkenkäfer, die Tigermücke und neue Zeckenarten. Auch Wirtschaft und Unternehmen sind von der Hitze betroffen. Es gibt einen erhöhten Krankenstand, die Energieverbräuche steigen durch Klimaanlagen. Allgemein sinkt die Produktivität. Durch das Niedrigwasser des Rheins kam es zu Behinderungen der Schifffahrt und Störungen in der Transportkette.

Was sieht das Konzept der Gegenmaßnahmen aus?

Zunächst einmal ist die Anpassung an den Klimawandel eine Gemeinschaftsaufgabe. Um die Menschen am Klima-Konzept zu beteiligen, haben 2018 eine Reihe von Veranstaltungen stattgefunden, insgesamt wurden da rund 1000 Bürger erreicht. Online gibt es ein Beteiligungsportal, Infos gab es im "Grünen Zimmer" beim Maimarkt. In der "Klimaschutzallianz" machen 14 Großunternehmen sowie die IHK und Handwerkskammer mit. Für das Konzept wurden zusammen mit externen Fachleuten von der Verwaltung in Workshops 71 Maßnahmen erarbeitet. Für 20 davon gibt es bereits genauere "Steckbriefe", etwa ein Hitzeaktionsplan oder ein Risikomanagement für Starkregen. Insgesamt ist es wichtig, die Bürger zu sensibilisieren.

Das heißt?

Die Stadt, aber auch über Patenschaften die Bewohner selbst müssen das Stadtgrün künftig stärker bewässern. In der Kernstadt gilt es, das Klima zu verbessern, indem Flächen entsiegelt sowie Gebäudedächer und -fassaden begrünt werden. Ob im Vorgarten Kies liegt oder grüne Stauden wachsen, kann dort einen Temperaturunterschied von 20 Grad ausmachen. Dazu sorgt die Dämmung von Gebäuden nicht nur für Energiesparen im Winter, sondern auch für kühlere Räume im Sommer. Es müssen hitzeresistentere Baumarten gepflanzt werden. Ein Faktor, der zur Klimaverbesserung beitragen wird, ist auch der neue Grünzug Nordost.