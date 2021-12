Von Olivia Kaiser

Mannheim. Vor zehn Jahren hat die Stadt Mannheim die "Europäische Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler und regionaler Ebene" unterzeichnet. Die sieht unter anderem vor, dass ein Gleichstellungsaktionsplan erstellt wird. Im Oktober wurde er schließlich verabschiedet. Warum es auch in einer modernen Stadtgesellschaft in Sachen Gleichstellung noch viele Baustellen gibt, erklärt die städtische Gleichstellungsbeauftragte Zahra Deilami im RNZ-Interview.

Frau Deilami, es gibt Stimmen – meist männliche – die sagen, dass Frauen in Deutschland alle Rechte und Möglichkeiten haben. Was sagen Sie dazu?

Man muss nur einmal recherchieren, wie hoch der Anteil von Frauen in Entscheidungsgremien oder in Führungspositionen ist, wie es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder Beruf und Pflege bestellt ist, oder welche Berufe Mädchen für sich auswählen. Zudem sind Frauen viel häufiger von häuslicher Gewalt, Zwangsprostitution und Menschenhandel betroffen. Das sind alles Beispiele, die zeigen, dass es noch viel nachzuholen gibt. Es ist Fakt, dass der Mehrheit der Gesellschaft – und das sind ja Frauen – gleichgestellte Möglichkeiten im Leben verwehrt werden.

Zahra Deilami wurde 1963 in Teheran geboren und kam 1986 als Asylbewerberin nach Deutschland. Sie studierte an der Universität Hildesheim Kulturpädagogik mit dem Schwerpunkt Kulturpolitik und Kulturmanagement. Anschließend lehrte und forschte sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Uni Hildesheim. Im Anschluss ging Deilami für zwei Jahre ins Ausland. In Dublin leitete sie das erste interkulturelle ganzheitliche Zentrum Irlands. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland und einer freiberuflichen Tätigkeit in der Erwachsenenbildung als Coacherin sowie Bildungs- und Fachreferentin war Zahra Deilami von 2008 bis 2012 als Beauftragte für Gleichstellung, Familie und Integration der Stadt Peine tätig. Seit August 2015 ist sie Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Mannheim.



Was hat es mit der EU-Charta auf sich?

Die Europäische Union hat 2006 eine Charta verabschiedet, in der es um die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene geht. Das ist etwas Besonderes, denn es wird nicht von oben diktiert, sondern jede Kommune kann für sich entscheiden, ob sie unterzeichnen möchte. Dieses freiwillige Bekenntnis ist eine großartige Basis, um das Thema voranzutreiben.

Die Stadt Mannheim hat sie 2011 unterzeichnet.

Genau. Der Gemeinderat hat damals einstimmig die Unterschrift beschlossen und sich damit bereit erklärt, das Thema innerhalb der Verwaltung und der Stadtgesellschaft voranzubringen. Dazu müssen Mittel und Personal zur Verfügung gestellt werden, das haben wir jetzt geschafft. Die Kommune verpflichtet sich außerdem, einen Gleichstellungsaktionsplan zu erstellen, der alle zwei Jahre neu aufgelegt wird. Wir machen das aber nur alle drei Jahre.

Was genau ist ein Gleichstellungsaktionsplan?

In den Schubladen der Verwaltungen liegen jede Menge gute Pläne. Es soll aber nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben, sondern es sollen Dinge in die Tat umgesetzt werden. Das hat bei uns zugegebenermaßen ein paar Jahre gedauert. 2019 waren wir so weit, aber es hat sich gelohnt. Jede Kommune kann den Schwerpunkt des Konzepts selbst wählen. Wir haben uns für "Erwerbstätigkeit und Gleichstellung" entschieden und den Plan als Projektkatalog konzipiert.

Warum haben sie den Fokus gerade darauf gelegt?

Weil Frauen, was die Erwerbstätigkeit angeht, noch immer signifikant benachteiligt werden. Das reicht von prekären Arbeitsverhältnissen bis zu Führungspositionen – Sie finden in allen Ebenen der Erwerbsarbeit eine Benachteiligung von Frauen. Außerdem ist die finanzielle Absicherung natürlich der wichtigste Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Deshalb konzentrierten wir uns auf dieses Thema.

In einem sehr breit angelegten Beteiligungsformat haben wir überlegt, wo man einwirken muss, um das Thema voranzubringen. Wir haben sieben Wirkungsfelder identifiziert. Sie reichen von der Förderung von Frauen in Entscheidungsgremien, Unterstützung von Existenzgründerinnen bis hin zur Förderung von hoch qualifizierten Migrantinnen oder der Integration von Frauen aus prekären Arbeitsverhältnissen in den regulären Arbeitsmarkt.

Wer hat bei der Erstellung des Plans mitgewirkt?

Wir haben zunächst einen Charta-Beirat gegründet, der aus Vertreterinnen und Vertretern aus Wirtschaft und Wissenschaft, aber auch der Stadtverwaltung, der Arbeitsagentur, der IHK, der Sozialverbände und der Gewerkschaften besteht. Die circa 25 Mitglieder treffen sich vier bis sechs Mal im Jahr und unterstützen uns bei der Realisierung von Projekten. Zudem haben wir zu jedem der Handlungsfelder ein Expertenteam gegründet. Am Ende waren es 150 Menschen aus über 55 Organisationen, die sich an der Erstellung des Gleichstellungsaktionsplans beteiligt haben. Das Ergebnis ist hervorragend und zeigt, was erreicht werden kann, wenn alle Kräfte der Gesellschaft sich gemeinsam einem Thema widmen.

Wie genau konnte sich die Bürgerschaft einbringen?

Im März 2020 haben wir es noch vor Corona geschafft, zwei große Beteiligungsformate zu veranstalten: In einem Barcamp (offene Tagung, Anm. d. Red.) für die feministisch interessierte Öffentlichkeit, stellten wir die sieben Wirkungsfelder zur Diskussion. Circa 150 Bürgerinnen und Bürger – übrigens sehr viele junge Leute – haben die Handlungsfelder unter die Lupe genommen. Zudem haben wir einen Workshop für Vertreterinnen aus Politik und Verwaltung veranstaltet und mit ihnen ebenfalls die sieben Handlungsfelder besprochen.

Wie verhindern Sie, dass der Gleichstellungsaktionsplan bei allem Elan am Ende nicht doch ein Papiertiger ist?

Wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen nicht nur Pläne, sondern konkrete Projekte auflisten. Jedes Expertenteam sollte in seinem Bereich drei Projekte entwickeln und sie auf ihre Machbarkeit in Mannheim überprüfen. Das Ergebnis sind 22 Vorhaben. Das Gesamtvolumen aller Projekte beträgt über zwei Millionen Euro. Bereits während der Entwicklungsphase konnten mehr als 20 Prozent davon in Höhe von 500.000 Euro gestartet werden. Es gibt also bereits Erfolge, und der Plan ist schon jetzt kein Papiertiger. Unser Ziel ist natürlich, dass das so bleibt. In 2022 steht die Realisierung weiterer Projekte und die Akquirierung weiterer Gelder von der EU, dem Bund oder auch dem Land im Mittelpunkt.

Können Sie ein paar Projekte näher beschreiben?

Wir haben beispielsweise das Projekt "Take Care" gestartet, die Leitung hat die Awo übernommen. Prostituierte, die einen anderen Lebensweg beschreiten wollen, werden in ihrem Vorhaben unterstützt. Sie erhalten die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen, oder bekommen – wenn nötig – Sprachförderung. Ein zweites Projekt heißt "Mein Leben" unter der Leitung von Biotopia, das sich an Frauen richtet, die von häuslicher Gewalt betroffen sind, sich aber nur schwer von ihrem Ehepartner trennen können, weil sie keine finanzielle Perspektive oder nur eine prekäre Beschäftigung haben.

Bei "Wikigirl" schreiben Mädchen Artikel für Wikipedia und kommen so mit Computertechnik und Digitalisierung in Berührung. Wir haben festgestellt, dass Mädchen im Bereich der Digitalisierung weniger aktiv sind und es aufgrund ihrer Sozialisation und Erziehung oft Berührungsängste gibt, sich mit IT auseinanderzusetzen. Das wollen wir ändern.

Und wie geht es weiter?

Nächstes Jahr im Herbst wollen wir Zwischenergebnisse evaluieren und dann 2023 alle Ergebnisse in einer Ausstellung präsentieren. Eigentlich war im Dezember eine Kick-off-Veranstaltung vorgesehen, bei der wir den ersten fertigen Gleichstellungsaktionsplan vorstellen und uns bei allen Akteurinnen und Akteuren bedanken wollten. Doch aufgrund des Infektionsgeschehens musste das ausfallen. Wir hoffen nun, dass wir die Veranstaltung am 12. Mai 2022 nachholen können. Da jährt sich die Unterschrift der EU-Charta zum elften Mal. Ich hoffe, dass wir bis dahin 50 Prozent aller Projekte realisiert haben.

Sie sind Gleichstellungsbeauftragte. Wer kann sich an Sie wenden?

An mich kann sich jede Bürgerin und jeder Bürger wenden, die oder der Rat bei geschlechtsbezogener Diskriminierung sucht. Aber auch jede und jeder mit einer Idee, die Gleichstellung von Frau und Mann voranzubringen.