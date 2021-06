Eine deutliche Nachricht an die Gesundheitsminister sendeten die Beschäftigten des Uniklinikums mit ihrem Protest am Paradeplatz. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Gläser voll mit heißer Luft, warmen Worten, herzlichem Applaus und leeren Versprechungen – das sehen die Beschäftigten des Mannheimer Universitätsklinikums in den Leistungen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU). In einer Aktion auf dem Paradeplatz unterstützten sie am Mittwochvormittag den bundesweiten Protest der Beschäftigten aus Krankenhäusern, Pflege- und anderen Gesundheitseinrichtungen zur digitalen Konferenz der Gesundheitsminister der Länder.

"Wir machen Aktionen in allen Landeshauptstädten", erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Uwe Zimmer. Aber weil dies unweigerlich zu einer großen Menschenansammlung geführt hätte, werde auch dezentral demonstriert. Deshalb machten die Klinikum-Beschäftigten aus den unterschiedlichen Bereichen auch in Mannheim auf ihre Situation aufmerksam – stellvertretend für alle Beschäftigten aus den Bereichen Pflege in allen Einrichtungen. Die Zahlen seien schließlich überall alarmierend. Laut Verdi-Landesbezirksleiter Martin Gross können sich 77 Prozent der Pflegenden nicht vorstellen, dass sie ihre Arbeit, die sie eigentlich lieben, bis zur Rente ausüben können.

Schuld daran sei auch der Gesundheitsminister, dessen Versprechungen in einem deutlichen Widerspruch zu dem stehen, was er politisch tatsächlich auf den Weg gebracht habe, schimpfte Zimmer in Mannheim. "Jetzt müssen dringend die richtigen Lehren aus der Corona-Pandemie gezogen werden. Doch zum Ende der Legislaturperiode zündet Spahn Nebelkerzen, statt wirksame Verbesserungen auf den Weg zu bringen. Das ist schlicht ungenügend", sagte Zimmer und sprach damit seinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Herzen, die den Paradeplatz mit Plakaten und einer eindrucksvollen Installation ihre Situation darstellten.

Garderobenhaken mit Arbeitskleidung symbolisierten die offenen Stellen in Altenpflege, Krankenbetreuung und generell den Servicegesellschaften der Kliniken. Überall sei ein dringender Kurswechsel nötig. Grundlegend sei dabei die genügende finanzielle Ausstattung der Kliniken durch eine bedarfsgerechte Versorgung statt der Pauschalen und die vollständige Finanzierung der Investitionskosten der Krankenhäuser durch das Land. In der Altenpflege bleibe das Problem der Niedriglöhne ebenso ungelöst, wie der Personalmangel.

Statt einer Lösung biete die aktuelle Gesetzesvorlage jede Menge Schlupflöcher, "und bundesweit einheitliche und verbindliche Personalvorgaben sind weiter nicht in Sicht", schimpfte die Betriebsratsvorsitzende der städtischen Tochter Altenpflegeheime Mannheim, Regine Kupferschläger.

Die Beschäftigten der Kliniken ärgern sich, dass sich der Gesundheitsminister beharrlich weigere, die vorliegende Pflegepersonal-Regelung, kurz "PPR 2.0" in Kraft zu setzen, das Instrument zur bedarfsgerechten Personalausstattung in der Krankenhauspflege, das von Gewerkschaft, Deutschem Pflegerat und Deutscher Krankenhausgesellschaft im Januar 2020 vorgelegt worden ist. "Das dieses Thema jetzt wieder um ein Jahr geschoben werden soll, ist ein Schlag ins Gesicht all der Pflegekräfte, die in der Pandemie über ihre Grenzen gegangen sind", so Bernd Gräf vom Betriebsrat des Klinikums. Gute Gründe also für den gemeinsamen Protest.