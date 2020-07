Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Melis Sekmen dreht am großen Rad": Beinahe prophetisch hat die RNZ vor einem Jahr das Porträt über die 26-jährige Grünen-Politikerin übertitelt. Die angehende Volkswirtin und Stimmenkönigin bei der Kommunalwahl hatte damals den Fraktionsvorsitz ihrer Partei im Gemeinderat übernommen. Nun will die Deutsch-Türkin die politische Karriereleiter weiter nach oben klettern und bewirbt sich um ein Bundestagsmandat. Zuvor muss sie sich im Herbst gegen zwei Fraktionskollegen durchsetzen.

Frau Sekmen, als wir uns vor fast genau einem Jahr zum letzten Mal trafen, haben wir darüber spekuliert, welche höheren Ämter für Sie in Frage kommen könnten. Jetzt haben Sie sich für den Bundestag entschieden.

Ja. Ich habe mir das lange überlegt, weil es ein neuer Schritt in meiner Biografie sein würde. Mir ist aber klar, dass bei der nächsten Bundestagswahl insbesondere für Mannheim als große Industriestadt einiges auf dem Spiel steht. Hier arbeiten, leben ganz viele Menschen und verdienen ihr Geld. Mein Ziel ist, dass wir den Klimawandel, den Strukturwandel in der Wirtschaft und die Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt so gut meistern, dass die Stadt am Ende zu den Gewinnern zählt.

Ist Ihnen die Stadtpolitik zu klein geworden?

Kommunalpolitik macht mir unheimlich Spaß. Da bin ich eingestiegen, das ist meine Basis. Ich habe einige Themen bewegen können, was mich total motiviert und mir bewiesen hat, dass Engagement wirkt. Ich habe aber auch festgestellt, dass Kommunalpolitik Grenzen hat. Beim Klimaschutz, bei Migrations- oder Gerechtigkeitsfragen brauchen Städte und Gemeinden eine stärkere Stimme. Sie sind die ersten Instanzen, die die Auswirkungen von Entscheidungen in Berlin zu spüren bekommen und deshalb stärker gehört werden müssen.

Sie haben bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen aller Bewerber bekommen. Enttäuschen Sie Ihre Wähler, wenn Sie nun das Weite suchen wollen?

Nein, im Gegenteil. Egal, ob ich zwei Wochen im Monat in Berlin wäre oder hier in Mannheim: Es wird nichts an der Bindung zur Stadtgesellschaft und der Kommunalpolitik ändern. Ich werde weiterhin für die Menschen erreichbar sein und ihre Anliegen mit nach Berlin nehmen.

Der Fraktionsvorsitz im Gemeinderat und ein Bundestagsmandat werden sich kaum miteinander vereinbaren lassen.

Ich bin kein Fan davon, dass man zwei Mandate gleichzeitig ausübt. Das ist vom Zeitpensum her kaum zu schaffen und widerspricht der grünen DNA.

Das heißt, Sie würden im Fall eines Einzugs in den Bundestag Ihr Gemeinderatsmandat niederlegen?

Ja.

Mit Patrick Haermeyer und Markus Sprengler treten zwei weitere Mannheimer Grünen-Stadträte gegen Sie an. Nach viel Rückenwind sieht das nicht aus.

Die Partei hat einen Prozess gestartet, und es steht jedem offen, sich für ein Bundestagsmandat zu bewerben. Die Mitglieder haben Alternativen und entscheiden im Herbst.

Von außen betrachtet wirkt es eher wie ein Hauen und Stechen.

Ich würde von einer Auswahl sprechen.

Sollten Sie die innerparteiliche Konkurrenz hinter sich lassen, wollen Sie sich von den Grünen durch einen vorderen Listenplatz absichern lassen. Trauen Sie sich das Direktmandat etwa nicht zu?

Doch, auf jeden Fall. Wir haben aber mit dem Weggang von Gerhard Schick (verließ 2018 den Bundestag und übernahm den Vorstand der "Bürgerbewegung Finanzwende"; Anm. d. Red) gemerkt, wie wichtig eine kompetente grüne Stimme für Mannheim ist. Und genau das ist mein Anspruch.

Sie sind seit einem Jahr Fraktionschefin der Grünen im Gemeinderat. Welche Erfolge lassen sich mit Ihrem Namen verbinden?

Ich würde es gar nicht mal so sehr nur auf dieses eine Jahr beschränken, ich sitze ja schon seit 2014 im Gemeinderat. Um einige Beispiele zu nennen: Es war mir persönlich sehr wichtig, dass bei den Haushaltsberatungen grüne Akzente sichtbar werden. Für den Klimaschutz brauchen wir die Mobilitätswende. Deshalb müssen wir den öffentlichen Nahverkehr und das Radwegenetz ausbauen. Dafür werden in den kommenden Jahren rund zehn Millionen Euro investiert. Wir haben es auch geschafft, dass mehr Mittel für die Kinderarmut bereitgestellt werden. Aufgrund meiner eigenen Biografie weiß ich, dass Kinder faire Bildungschancen brauchen.

Und wie unterstützen Sie als angehende Ökonomin die Wirtschaft?

Mannheim wird in den nächsten Jahren ein Kompetenz- und Gründungszentrum für Umwelt und Energietechnik mit den Feldern Digitalisierungs- und Produktionsstechnik bekommen, wofür ich mich persönlich stark gemacht habe. Und ich habe mich erfolgreich bei den Etatberatungen für ein Nachhaltigkeitsmanagement eingesetzt. Zunächst die städtischen Tochtergesellschaften, später auch kleinere und mittlere Unternehmen erhalten dazu eine Anlaufstelle.

Gefährdet die Corona-Pandemie Ihre Ziele?

Corona ist nicht der Auslöser der Klimakrise oder des Strukturwandels, sondern wird einiges beschleunigen. Es zwingt uns dazu, stärker zu priorisieren und nachzudenken, wie wir eine krisenfeste Wirtschaft aufbauen können. Das ist eine Chance.

Sie sprechen sich für eine autofreie Innenstadt aus. Wie ist der aktuelle Stand?

Es wird jetzt ein Stufenplan erstellt. In einem ersten Schritt sollen die Fressgasse und die Kunststraße autofrei gestaltet werden. Der gesamte Prozess soll bis 2030 abgeschlossen sein. Die Menschen kommen heute nicht mehr nur in die City, um einkaufen zu gehen. Sie wollen Erlebnisse, Angebote und mehr Raum, das schaffen wir nicht mit Blechlawinen und Abgasen, sondern mit attraktiven, grünen und sauberen Flaniermeilen. Natürlich muss die Innenstadt gut erreichbar sein. Deshalb setzt sich die Grünen-Fraktion auf meine Initiative hin dafür ein, dass die Verwaltung prüft, ob ein kostenloser Nahverkehr gerade an Samstagen, wie in Karlsruhe, möglich ist.

Wie wollen Sie den durch die Corona-Krise schwer gebeutelten Einzelhandel mit ins Boot bekommen?

Die Stimmung bei den Händlern ist gemischt. Es ist vor allem für inhabergeführte Geschäfte von großem Vorteil, wenn die Autos weg und die Läden sichtbarer sind. Wir haben auch durchgesetzt, dass die Außengastronomie in Form von Parklets (Sitzgelegenheiten; Anm. d. Red.) ausgeweitet wird. Das Angebot wird super angenommen. Mit Blick auf die Online-Konkurrenz habe ich als Stadträtin bereits vor Jahren den Antrag gestellt, dass die Stadt eine Smart-City-Strategie erarbeitet. Ich denke da an eine Online-Plattform, auf der sich die inhabergeführten Geschäfte präsentieren können.