Mannheim. (zg/kaf) Im Fahrlachtunnel in Mannheim kommt es ab Dienstag wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten an der Tunneltechnik zu Behinderungen. Wie die Stadt Mannheim mitteilt, wird von Dienstag, 1. September, bis Freitag, 4. September, in beiden Röhren jeweils die rechte Fahrspur in der Zeit von 9 Uhr bis 15 Uhr gesperrt. Während dieser Zeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.