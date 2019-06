Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Am Donnerstagnachmittag kam es auf der Walter-Pahl-Brücke der Waldstraße zu einem außergewöhnlichen Verkehrsunfall: Ein Lastwagen fuhr auf den mittleren Stützpfeiler, wie die Polizei mitteilt.

Die Unfallaufnahme wurde am Abend abgeschlossen. Zum Unfallhergang ist derzeit bekannt, dass der 46-jährige Fahrer des Sattelzuges aus bislang noch unbekannter Ursache zunächst nach rechts von der Fahrbahn abkam, wo er gegen einen Randstein und einen Betonklotz des rechten Brückenbogens stieß. Im Anschluss daran versuchte er offenbar, das Gespann abzufangen und lenkte gegen. Dabei stieß er mit der linken Fahrzeugseite gegen einen Stützpfeiler des mittleren Brückenbogens, wodurch sich der 40-Tonner quer auf die Fahrbahn stellte.

Die Feuerwehr klemmte die Batterie des Lkw vorsorglich ab. Aufgrund des Aufpralls des Lastwagens wurde ein Stützpfeiler des mittleren Brückenbogens beschädigt. Zur Begutachtung des Brückenschadens wurde das Tiefbauamt der Stadt Mannheim hinzugezogen.

Inwieweit die Statik der Brücke beeinträchtig ist, muss noch geklärt werden. Der Geradeausstreifen in Richtung MSandhofen wurde in Länge des Brückenbogens für den Verkehr bis auf weiteres gesperrt. Die Fahrbahn Waldstraße in Fahrtrichtung Sandhofen musste ab Höhe Düppelweg in der Zeit von 14.20 bis 18.10 Uhr gesperrt werden.

Update: Donnerstag, 6. Juni 2019, 20.45 Uhr