Mannheim. (pol/lyd) Am Freitagabend kurz vor 23.00 Uhr geriet ein Baucontainer auf einem Firmengelände in der Carl-Reuther-Straße in Brand, teilt die Polizei mit. Die Ursache ist bislang unbekannt.

Bei den Löscharbeiten fanden die Rettungskräfte im Container eine bereits verbrannte Leiche. Die genauen Umstände sind noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizei.