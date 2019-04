Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Weil sich ein 36-Jähriger einer Polizeikontrolle entziehen wollte, kam es am Montagnachmittag in Mannheim zu einer Verfolgungsfahrt. Laut Polizeibericht war der Mercedes-Viano-Fahrer mit einem 52-jährigen Beifahrer gegen 14.15 Uhr von einem Getränkemarkt an der Waldstraße in Richtung Vogelstang unterwegs. Als ein Streifenwagen ihn für eine Kontrolle anhalten wollte, fuhr er jedoch einfach weiter.

Obwohl die Beamten Anhaltezeichen gaben, Blaulicht und Martinshorn aktivierten, hielt der 36-Jährige nicht an, sondern bog in der Kasseler Straße ab und flüchtete durch mehrere Straßen wie den Speckweg. Danach fuhr er wieder auf die Waldstraße ein und in Richtung Sandhofen weiter.

Kurz vor der Walter-Pahl-Brücke hörten mehrere Autofahrer das Martinshorn des verfolgenden Streifenwagens und bildeten eine Rettungsgasse. Der Mercedes-Fahrer nutzte diese, streifte aber beim Durchfahren einen BMW und einen VW. Auf dem Standstreifen hinter der Brücke konnte der Mercedes dann angehalten werden. Allerdings versuchte der 36-Jährige nochmals zu entkommen: Er versuchte nun Rückwärtsfahrend zu entkommen, prallte dabei aber gegen einen Streifenwagen.

Danach nahmen die Beamten den 36-Jährigen fest. Der wehrte sich gegen die Beamten, wobei er leicht verletzt wurde. Der 52-jährige Beifahrer ließ sich widerstandslos festnehmen.

Laut Polizeibericht hatte der 36-Jährige Amphetamine konsumiert und besaß keinen Führerschein. Der Mercedes war weder zugelassen, noch versichert und die angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem Wagen. Noch sei unklar, wer der Besitzer des Mercedes sei, teilte die Polizei mit. Im Wagen fanden die Beamten dann auch noch 32 Ecstasy-Tabletten.

Der 36-Jährige erhält nun Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahren unter Drogeneinwirkung, Verkehrsunfallflucht, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Urkundenfälschung, Verstoß gegen die Abgabeordnung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Es entstand ein Gesamtsachschaden von 3000 Euro.

Nach Entnahme einer Blutprobe und der polizeilichen Maßnahmen kamen der 36-Jährige und sein Beifahrer wieder auf freien Fuß.