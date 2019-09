Mannheim. (pol/rl) Ein 14-Jähriger hat am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr die Gleise 1 und 2 am Bahnhof Mannheim-Waldhof überquert und damit Zugverspätungen und Ausfälle verursacht. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Der Polizei zufolge wollte der 14-Jährige lediglich seinem Kumpel winken, der gerade im Zug auf Gleis 3 abfuhr. Als Lokführer des Zuges den Jugendlichen auf den Gleisen sah, brach er die Ausfahrt aus dem Bahnhof ab. Zu groß sei ihm die Gefahr gewesen, dass der 14-Jährige weitere Gleise überquere und dann verletzt würde.

Zwischen 19.47 und 20 Uhr waren die Gleise im Bahnhof Mannheim-Waldhof gesperrt. Dadurch hatten mehrere Züge Verspätung. Ein Zug fiel zum Teil und ein weiterer komplett aus.

Eine Streife der Bundespolizei brachte den Jugendlichen schließlich nach Hause. Mit ihm und seinem Vater führten die Beamten noch ein aufklärendes Gespräch über das Verhalten auf Bahnanlagen und Gefahren die dadurch entstehen.