Von Marco Partner

Mannheim. Die Befürchtungen waren groß. Ganze 250 Meter hoch, um genau zu sein. Seit 2018 stand die Errichtung von sieben Windkraftanlagen im ländlichen Scharhof bei Sandhofen im Raum. Nur einen Kilometer vom kleinen Vorort entfernt. Doch Landwirte, Bezirksbeirat und Bürgerinitiativen kämpften gegen die Windräder an. Mit einem Teil-Erfolg: Zumindest der heimische Energieunternehmer MVV möchte das Windrad-Projekt nahe der A 6 nicht weiter verfolgen. Dennoch könnten sich auf den Feldern im Mannheimer Norden bald erneuerbare Energien ausbreiten – und im Rahmen eines Pilotprojekts eine Symbiose aus Anbau und Solarenergie entstehen.

"In der Regionalplanung sind planerisch nördlich der A 6 sogenannte Windvorrangflächen ausgewiesen, die wir im Rahmen unserer strategischen Ausrichtung zum weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien auch geprüft haben", teilt MVV-Pressesprecher Roland Kress mit. In der Summe bräuchte es aber auch die Akzeptanz der Bevölkerung, Verfügbarkeit von ausreichenden Flächen sowie die erforderliche Umweltverträglichkeit, erklärt er die Abkehr vom möglichen Windrad-Standort.

Bei Wilken Mampel, Landwirt und CDU-Bezirksbeiratssprecher in Sandhofen Nord, kehrt mit dem MVV-Rückzug so etwas wie Erleichterung ein. Ganz vom Tisch gefegt sieht er die Windrad-Debatte vor der Haustür aber nicht: "Der Flächennutzungsplan ist geschrieben, andere Windrad-Betreiber könnten sich noch für unseren Standort interessieren. Wenn sich aber schon die MVV die Finger verbrannt hat, wagen sich andere Betreiber vielleicht gar nicht erst heran."

Ausschlaggebend für den Verzicht seien auch die Auflagen. "Schon das Wiesenmähen oder Mulcharbeiten in einem Radius von 300 Metern um die Windräder müssten wir Landwirte melden. Dann müssten die Anlagen drei Tage abgeschaltet werden, um die hier lebenden Rotmilane und Fledermäuse nicht zu gefährden", erklärt Mampel. Würden sich die Landwirte taktisch untereinander absprechen, stünden die Rotatoren ein halbes Jahr still. "Es ist aber auch sonst ein schützenswerter Raum und eine wichtige Kaltluftschneise", betont er.

Vor allem aber möchte der Landwirt mit einem Missverständnis aufräumen: Gegen Windräder im Scharhof zu sein, bedeute nicht, sich gegen erneuerbare Energien aufzulehnen. Ganz im Gegenteil: "Die Landwirtschaft muss sich verändern, der Druck aus der Bevölkerung ist groß geworden. Wir wollen diesen Wandel durchaus mittragen. Jetzt haben wir die Chance, selbst mitzugestalten, Rahmenbedingungen für die Zukunft zu schaffen, statt nur Auflagen zu folgen", so der Landwirt.

Mampel machte sich Gedanken und stieß 2020 auf die Agri-Fotovoltaik: eine Kombination von Solarenergie und landwirtschaftlicher Nutzung. Nicht nur Gemüse, sondern auch Strom kann sozusagen auf dem Acker geerntet werden. Der Landwirt nahm Kontakt zum Fraunhofer-Institut auf, das in Hägelberg am Bodensee diese Doppelnutzung erprobt. Mit guten Ergebnissen: Unter den Solardächern gedeihen vor allem Nachtschattengewächse wie Kartoffeln, aber auch Weizen. Einbußen seien dennoch zu erwarten, mindestens aber könnten 80 Prozent des gewohnten Ertrags erwirtschaftet werden. "Ich wäre bereit, diese Kröte zu schlucken, wir müssen aber auch auf gut Deutsch gesagt ein paar Kröten dabei verdienen", sagt Mampel in Bezug auf mögliche Ausgleichszahlungen für naturfördernde Leistungen.

Die Solarträger könnten mit Insektenhotels und Steinkörben für Eidechsen versehen werden. Auch auf Nützlinge statt auf den Einsatz chemischer Schädlingsbekämpfer könne man unter den stromfördernden Schattenspendern setzen – und die Anlagen mit Wasserführungen für natürliche Bewässerungen versehen. Die Verdunstung sei in den offenen Solar-Konstruktionen ohnehin geringer als beim Anbau auf dem Feld.

Auch die MVV zeigt Interesse und ist bereits bei ähnlichen Versuchen in der italienischen Po-Ebene involviert. "Es ist eine interessante Variante, mit der Energieerzeugung und landwirtschaftliche Nutzung verbunden werden kann. Die technische Umsetzung befindet sich noch im Erprobungsstadium", betont Kress. Man führe aber bereits vor Ort Gespräche mit der Landwirtschaft, mit wissenschaftlichen Einrichtungen und mit dem baden-württembergischen Landwirtschaftsministerium, um die Möglichkeiten eines Pilotprojekts zu prüfen.

Für Mampel ein Hoffnungsschimmer. "Auch die Bürger befürworten nach meiner Einschätzung diese Variante statt der Windräder. Es vielleicht nicht die Eier legende Wollmilchsau, aber es wäre ein Kompromiss für Landwirte, Energieversorger und Bürger gleichermaßen", so der Landwirt über Synergieeffekte, die über Strom und Ernte hinausgehen.

Info: Die Friesenheimer Insel war neben dem Scharhof der zweite Bereich, auf dem die Regionalplanung Windvorrangflächen ausweist. Hier bietet sich laut MVV aufgrund "des industriellen Umfelds sowie der Windhöffigkeit" auch weiterhin Potenzial für die Windkraft".