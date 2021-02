Zahlreiche Mannheimer strömten am Wochenende in den wieder geöffneten Herzogenriedpark. Die Parkanlage in der Neckarstadt ist Mannheims zweiter großer Stadtpark und entstand wie der Luisenpark zur Bundesgartenschau im Jahr 1975. Durch die Parköffnung wollte die Stadt mehr Spaziermöglichkeiten schaffen. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Von außen gesehen, hat sich er Herzogenriedpark nicht verändert. Noch immer bildet die rund vier Hektar große Parkanlage die grüne Lunge der Neckarstadt. Ein Verwaltungskniff änderte jedoch alles. Der Stadtpark ist seit Freitag für die restliche Zeit des Lockdowns eine öffentliche Grünfläche – und deshalb wieder geöffnet. Nicht nur unmittelbare Nachbarn nutzten da am Wochenende die Gelegenheit zur Naherholung.

"Heute werden wir wohl zumachen müssen", vermutete der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts am Sonntagvormittag. Schließlich dürfen nur 1500 Besucher in Mannheims zweiten großen Stadtpark. "Am Samstag waren es schon über 1100 Leute, aber dann hat der Regen begonnen." Am Sonntag bremste das Wetter den Besucherstrom nicht. "Bereits um 13 Uhr wurde die Obergrenze erreicht", berichtete Stadtsprecher Ralf Walther.

Weil im Herzogenriedpark lediglich die Tiere des kleinen Bauernhofs zu Hause sind, war die Umwidmung des Parks zur "öffentlichen Grünfläche", im Gegensatz zum Luisenpark, kein Problem. Vor allem Familien mit Kindern nutzten die neu gewonnene Freiheit. "Wo soll man denn sonst mit den Kindern hingehen?", stellte Anwohner Aydin Yilmazlar die rhetorische Frage. Er hatte seine ganze Familie, seine Frau sowie die Kinder zwischen drei und sechs Jahren, dabei. "Wir wohnen im Herzogenried", zeigte er in Richtung der angrenzenden Hochhäuser. "Und die Kinder müssen ja auch mal an die frische Luft." Wie viele Parkbesucher steuerte die Familie direkt die großen Spielflächen an.

Zahlreiche Mannheimer strömten am Wochenende in den wieder geöffneten Herzogenriedpark. Die Parkanlage in der Neckarstadt ist Mannheims zweiter großer Stadtpark und entstand wie der Luisenpark zur Bundesgartenschau im Jahr 1975. Durch die Parköffnung wollte die Stadt mehr Spaziermöglichkeiten schaffen. Foto: Gerold

Die Parkrunde drehten vor allem die älteren Besucher. "Ich bin in der Nachbarschaft aufgewachsen. Der Park gehört für mich einfach dazu", erklärte Rentner Alfred Reibold. "Normalerweise kommen wir beinahe täglich her. Es ist schön, dass wir jetzt endlich wieder hereindürfen", ergänzte Ehefrau Erika. Gemeinsam überzeugten sich die beiden Senioren, dass noch alles an Ort und Stelle war, umrundeten den Teich und den Sportplatz und bogen an den Wirtschaftsgebäuden vorbei in Richtung Bauernhof ein.

Dort endete die große Freiheit zunächst. Eigentlich gilt im Park generell keine Maskenpflicht. Aber weil an den Tiergehegen der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht einzuhalten ist, muss der Mund-Nasen-Schutz übergezogen werden. Den Tieren machte das offensichtlich wenig aus. Vielmehr freuten sie sich ganz offensichtlich über die Rückkehr der Menschen.

Und so drückten sich Zwergesel, Wollschweine, Schafe und auch Shetland-Ponys extra eng an die Abgrenzung. Sie suchten, trotz Streichelverbot, den Kontakt zu den Menschen. Ein Problem sei das nicht gewesen: "Wir freuen uns, dass das Angebot von vielen Familien angenommen wurde und sich alle diszipliniert verhalten haben", betonte Ralf Walther. Eine Einschätzung, die auch für die besonders stark frequentierten Kinderspielplätze galt.

Doch nicht nur Familien aus der Nachbarschaft des Herzogenriedparks waren zu Gast: "Wo geht es denn zum Bauernhof?", wollte beispielsweise die junge Mutter Andrea Bieck wissen. "Wir kommen vom Lindenhof und wären normalerweise in den Waldpark gegangen, aber der steht ja gerade unter Wasser", erzählte die 27-Jährige. Sie räumte ein, dass der Herzogenriedpark für sie Neuland ist: "Wenn schon, dann fahren wir normalerweise in den Luisenpark."

Aber der ist weiterhin ein Stadtpark und bleibt geschlossen - da wird wohl auch ein Antrag auf Öffnung der Gemeinderatsfraktion Mannheimer Liste wenig helfen.