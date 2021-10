Der Schriftzug am Haupteingang der Universität im Ostflügel des Schlosses erinnert an die Neubegründung vor 75 Jahren (links). Doch bevor die Bildungseinrichtung ins Schloss zog, kam sie von 1946 bis 1955 im heutigen Lessing-Gymnasium am Neckarufer unter. Foto: Gerold

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Wer heute die Mannheimer Universität durch ihren Haupteingang im Ostflügel des Schlosses betritt, sieht den Schriftzug über den Glastüren: "Wirtschaftshochschule" heißt es da. Sie wurde 1907 in Mannheim gegründet, doch am Universitätstag stand ein anderes Datum im Mittelpunkt: Am 12. Oktober 1946 wurde die Wirtschaftshochschule erneut gegründet. Zum 75. Jahrestag haben die in Mannheim lehrenden Historiker Sandra Eichfelder, Angela Borgstedt und Philipp Gassert die bewegte Geschichte der heutigen Universität in einer Festschrift zusammengetragen. Es ist die erste wissenschaftlich fundierte Gesamtdarstellung der Hochschulhistorie. Philipp Gassert, Inhaber des Lehrstuhls Zeitgeschichte, stellte die Festschrift anlässlich des Universitätstags am vergangenen Dienstag vor.

Philipp Gassert. Foto: Glückler

Auf Betreiben der Stadt und ihrer Bürgerschaft wurde 1907 die Mannheimer Handelshochschule gegründet. Doch nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten wurde sie 1933 aufgelöst und in die Staats- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Heidelberg integriert. "Das geschah unter Protest", erklärte Gassert. Der Umzug kam einer Zerschlagung gleich: Von den 68 Dozierenden wurden 29 aufgrund ihrer Abstammung oder ihrer politischen Ansichten von ihren Posten enthoben.

Nach Kriegsende wollte der Mannheimer Oberbürgermeister Josef Braun die Hochschule wieder aus dem Exil zurückholen. Unterstützt wurde er bei dieser Bestrebung vom damaligen Kultusminister Fran Schnabel, einem gebürtigen Mannheimer, und Walter Georg Waffenschmidt, der die Wiedereinrichtung als Staatskommissar betreute. In Heidelberg sei man über diese Entwicklung froh gewesen: "Nach Kriegsende war in Heidelberg dieser betriebswirtschaftliche Teil, der ursprünglich zur Handelshochschule Mannheim gehörte, nicht mehr gewünscht, weil er im Gegensatz zu den anderen Heidelberger Studiengängen nicht als rein wissenschaftlich galt", erklärte Gassert.

1946 kehrte die Handelshochschule als Wirtschaftshochschule zurück in die Quadratestadt und bezog Räume im heutigen Lessing-Gymnasium. "Es war ein Neuanfang in Ruinen", erinnert der Historiker an die damalige Situation. Mannheim war in großen Teilen zerstört. Trotzdem nahm die Stadt die zusätzliche Belastung eines Universitätsbetriebs gern auf sich. Unterrichtet wurden jedoch nicht nur Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, sondern auch Statistik, Geografie, Geschichte und moderne Sprachen. Die Studierenden kamen im Bunker unter dem Goetheplatz unter. Die Festschrift beinhaltet auch historische Bilder aus dieser Zeit.

Im Jahr 1955 zog die Wirtschaftshochschule in den Ostflügel des Schlosses und breitete sich im Lauf der Jahre immer mehr aus. "Im Nachhinein war diese Entscheidung ein absoluter Glücksfall", befand Philipp Gassert. "Denn die Universität im Schloss sorgt für eine überregionale Beachtung. Das Schloss ist das Wahrzeichen der Stadt und somit auch die Hochschule." In den 1960er-Jahren kamen die sozialwissenschaftlichen Fächer hinzu, 1967 wurde die Hochschule zur Universität erhoben.

1999 trat eine neue Grundordnung in Kraft. "Das ist auch deshalb so wichtig, weil Mannheim die erste Universität in Baden-Württemberg ist, die mit der Grundordnung die Autonomie erreicht", erklärte der Historiker. "Und an dem Mannheimer Modell haben sich alle anderen baden-württembergischen Universitäten orientiert."

Von 2005 bis 2007 prägte der große Universitätsstreit die Institution. Die Philosophische Fakultät sollte im Zug der Konzentration auf die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften abgewickelt und die Fachbereiche anderen Fakultäten zugeschlagen werden. Doch da schaltete sich die Stadt ein. Von einer "Kastration", einer "Hochschule ohne Geist", sei im Gemeinderat damals die Rede gewesen, erinnerte der Historiker. Die Pläne wurde nicht realisiert, die Philosophische Fakultät existiert weiterhin. Gassert ist heute der amtierende Dekan.

Rückblickend sei diese Profilschärfung richtig gewesen, so der Historiker. Die Uni Mannheim sei ein europaweit anerkanntes Kompetenzzentrum der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, aber auch eine "Universität der Gesellschaft". So lautet auch der Titel der Festschrift. "Es ist eine Gemeinschaftsarbeit des Lehrstuhls, an der viele Studierende und Promovierende mitgewirkt haben", betonte Gassert. Ebenso das Rektorat und die Altrektoren Otto H. Jacobs, Peter Frankenberg, Hans Wolfgang Arndt und Ernst-Ludwig von Thadden.

Info: Angela Borgstedt, Sandra Eichfelder und Philipp Gassert (Hrsg.), "Eine Universität für die Gesellschaft – 75 Jahre Neubegründung Wirtschaftshochschule und Universität Mannheim, Verlag Regionalkultur, ISBN 978-3-95505-295-9.