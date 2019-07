Mannheim. (pol/mün) Ein 38 Jahre alter Mann musste am Sonntagvormittag mit Kopfverletzungen und Stichverletzungen am Oberschenkel in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Zuvor war es zu einer heftigen Auseinandersetzung mit mehreren Männern im Stadtteil Rheinau gekommen.

Gegen 9 Uhr hatte der Mann den Kofferraum seines Autos beladen. Plötzlich sollen mehrere Männer ihn mit Schlägen und Tritten angegriffen haben. Als die Täter von dem 38-Jährigen abließen, soll er der Gruppe hinterhergerannt sein, berichtet die Polizei. Einen Täter habe er eingeholt, worauf dieser ein Messer gezogen und ihn drei Mal am Oberschenkel verletzt habe.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, fanden sie den Mann mit einer starken Blutung am Kopf und am Oberschenkel vor. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert.

Eine Täterbeschreibung gibt es bislang nicht - auch die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch nicht bekannt.

Die Gruppe konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht gefunden werden, die Männer sollen sich nach der Tat in Richtung Relaisstraße entfernt haben.

Beamte des Polizeipostens Mannheim-Rheinau übernahmen die Ermittlungen. Zeugen können sich unter der Rufnummer 0621/876820 melden.