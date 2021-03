Von Norbert Giovannini

Mannheim. Es gibt viele Orte in Mannheim, an denen man Volker Keller treffen könnte. Der frühere Lehrer und – bis 2017 – Rektor der Mozartschule in R2 ist ein Urgestein der Stadtgeschichtsforschung mit einem ausgeprägten Schwerpunkt auf die jüdische Geschichte Mannheims. Man könnte ihn antreffen an dem ästhetisch eindrucksvollen gläsernen Kubus auf den Planken, an dessen Wänden die Namen der über 2000 aus Mannheim deportierten Juden verzeichnet sind. Ein Projekt, das zurückgeht auf eine Jugendgruppe, mit der Keller um 1995 eine Liste der jüdischen NS-Opfer erstellt hatte.

Oder auf dem jüdischen Friedhof und in den Quadraten, die Volker Keller unzählige Male mit Gästen und Einheimischen begangen hat, um die frühere und die gegenwärtige Geschichte von Südwestdeutschlands größer jüdischer Gemeinde zu zeigen. In B7,3 würde er zur Gedenktafel "Jüdisches Altersheim und Mikwe 1939-1942" führen. Oder am Bismarckplatz, wo Volker Keller eine Gedenkstele für das "Judenhaus Große Metzelstraße 7" initiierte. Die Metzelstraße ist schon in den 1960er-Jahren der Stadtsanierung zum Opfer gefallen, so auch das Haus von Erwin und Flora Heilbronner, die mit ihren Söhnen im Oktober 1940 ins Lager Gurs in den Pyrenäen deportiert wurden. Im Beisein der überlebenden Familienangehörigen wurde 2014 den Bewohnern des Hauses gedacht.

Anlass für die Nachkommen, die heute in der US-Metropole Seattle und im israelischen Beer Sheba leben, sich für eine Ehrung durch die amerikanische Obermayer-Foundation zu engagieren. Mit Erfolg: Im Januar ist Volker Keller mit fünf anderen Preisträgern in einer virtuellen Feier mit dem Obermayer-Award ausgezeichnet worden. Die Obermayer-Stiftung ehrt seit über 20 Jahren Aktive der Erinnerungs- und Gedenkarbeit in ganz Deutschland für ihr Engagement. Unter dem Titel "Widen the Circle" (zu Deutsch: den Kreis erweitern) hat Joel Obermayer, Sohn des Gründerehepaars, eine Ausweitung vorgenommen. Gewürdigt werden Initiativen, die gegen Rassismus, rechten Radikalismus, Hass und Antisemitismus ankämpfen, hier in Deutschland wie auch in den USA, wo die Gedenkarbeit an Sklaverei, Lynchjustiz und brutale rassistische Praktiken im Zentrum steht. Maßgeblich für die Stiftung ist das gesellschaftliche Wirken der Preisträger, in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, Kontakten mit ehemaligen jüdischen Einwohnern, Gedenkstätten und künstlerischen Projekten.

Kein Zweifel, dass Volker Keller all dies eindrucksvoll verkörpert. Wo immer es um Mannheimer Stadtgeschichte geht, ist der 67-Jährige seit 40 Jahren präsent: als Autor zahlreicher Bücher und Artikel, als Stadtführer und Vortragsredner, vor allem aber als unermüdlicher Sucher und Forscher. Bekannt sind seine Studien zum jüdischen Leben in Mannheim (1988 und 1995), zur Mannheimer Klaus, dem Lehrhaus und der Synagoge der orthodoxen Gemeinde, (2012) und dem jüdischen Friedhof (Bet Olam, 2017).

Dass er nebenbei die Industrie- und Gewerbegeschichte sowie die Baugeschichte zahlreicher Häuser und öffentlicher Bauten rekonstruiert und in Bild und Wort brillant dokumentiert hat, beschreibt die Reichweite seines Engagements. Für viele Lehrkräfte, Schüler und Forscher ist er seit Jahrzehnten der Ansprechpartner schlechthin, wenn es um Mannheims Geschichte geht. Nicht minder für die Jüdische Gemeinde, den Altertumsverein und zahlreiche städtische Initiativen.

Sein jüngstes Projekt ist die Rekonstruktion der ostjüdischen Zuwanderung nach Mannheim. Ein Riesenkapitel, das akribische und beharrliche Forschung erfordert. Bei dieser Arbeit kann man ihn auch zu Hause im Stadtteil Neuostheim antreffen. Volker Keller strahlt Bescheidenheit aus, wirkt zurückhaltend und nachdenklich. Was ihn antreibt, ist der Wunsch, den sonst Vergessenen eine Stimme, ein Gesicht, eine Erinnerung zu geben. Für dieses Lebenswerk ist er jetzt ausgezeichnet worden.