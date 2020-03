Mannheim. (oka) Bei zwei weiteren Teilnehmern der Skigruppe, die in Südtirol war, wurde am Donnerstag eine Coronavirus-Infektion festgestellt. Damit erhöht sich die Zahl der bestätigten Fälle in Mannheim auf 14. Es handelt sich dabei um eine Mutter sowie ihr 2009 geborenes Kind, das die vierte Klasse der Käfertalschule besucht. Deshalb befinden sich alle vierten Klassen der Schule sowie vier Lehrkräfte in Quarantäne, wie eine Sprecherin des Mannheimer Schulamts bestätigte.

Mutter und Kind befanden sich bereits in häuslicher Isolierung. Die Frau zeigte milde Erkältungsanzeichen und wurde positiv auf das Virus getestet. Das Kind zeigte keine Symptome, wurde aber als sehr enge Kontaktperson ebenfalls getestet – und zwar positiv, wie das Gesundheitsamt der Stadt Mannheim mitteilt. Die Frau ist laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung bei einem ambulanten Pflegedienst beschäftigt.

Deshalb ermittelt das Gesundheitsamt nun die von ihr in der vergangenen Woche betreuten Personen. Die Mitarbeitenden des Pflegediensts, die keine Kontaktpersonen sind, werden gezielt zum Thema Hygiene- und Infektionsschutz beraten. "Die gepflegten Personen gehören einer besonders schutzwürdigen Gruppe an, ihnen gilt nun unser ganz besonderes Augenmerk", betont Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts.

Die Schüler der vierten Klassenstufe und vier Lehrer befinden sich in einer 14-tägigen Quarantäne, bis die Kontaktpersonen ermittelt sind. Kontaktpersonen werden nur getestet, wenn Krankheitssymptome vorliegen. Für alle anderen Schüler und Beschäftigten der Käfertalschule, die keinen engen Kontakt zu dem Kind hatten, gilt kein erhöhtes Infektionsrisiko. Sie können die Schule und den Hort wie gewohnt besuchen. Derzeit besteht aus Sicht des Gesundheitsamts kein Anlass, die gesamte Schule zu schließen. Das Gesundheitsamt ermittelt weitere Kontaktpersonen, nimmt Kontakt mit ihnen auf und begleitet sie während der häuslichen Quarantäne.