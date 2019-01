Mannheim. (RNZ) Während sich die meisten Bürger an Neujahr von den Feierlichkeiten der Silvesternacht erholten, waren 40 Städtereiniger der Abfallwirtschaft Mannheim bereits im Einsatz, um die Innenstadt sauber zu machen. Bereits um 6 Uhr arbeiteten sich die Mitarbeiter der Stadtreinigung vom Paradeplatz aus in Richtung Wasserturm und Alter Messplatz vor.

Erfahrungsgemäß sind es immer die freien Plätze in der Innenstadt, die durch Silvesterböller am stärksten verschmutzt sind. Auf den Straßen und in der Fußgängerzone verteilten sich Glasflaschen, Raketenreste, große Kartonagen und Plastikfolien. Die Arbeit ist sehr zeitaufwendig, da alles von Hand aufgesammelt werden muss. Generell können große Gegenstände die Sauganlage der Kehrmaschine verstopfen, deswegen kommen dort die fünf Kehrmaschinen erst nach der Grobreinigung zum Einsatz.

Wie jedes Jahr bekamen die städtischen Mitarbeiter morgens Unterstützung von rund 55 Mitgliedern der Glaubensgemeinschaft Ahmadiyya Muslim Jamaat. Die Stadtreinigung war an Neujahr bis circa 11 Uhr in der Innenstadt beschäftigt und beseitigte rund vier Tonnen Abfall. Bis jedoch im gesamten Mannheimer Stadtgebiet sämtliche Überreste der Silvesternacht entfernt sind, müssen sich die Bürger ein wenig gedulden. "Meist sind wir bis mindestens Ende Januar damit beschäftigt, in jedem Stadtteil die Silvesterüberbleibsel in den letzten versteckten Ecken zu entfernen", so Werner Knon, Abteilungsleiter Stadtreinigung und Winterdienst.

Der Eigenbetrieb ist deshalb auf die Mithilfe der Bürger angewiesen: "Wenn jeder seinen Gehweg nach Silvester kehrt und die Straße von grobem Unrat befreit, ist uns und Mannheim schon viel geholfen", betonte Stefan Klockow, Eigenbetriebsleiter Abfallwirtschaft Mannheim.