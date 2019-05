Von Olivia Kaiser

Mannheim. Die Neckarstadt-West ist ein Stadtteil der Vielfalt. Über 160 Nationen sind hier zu Hause. Gut zwei Drittel der circa 22.000 Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Manche leben schon seit vielen Jahrzehnten in der Neckarstadt, andere sind vor Kurzem angekommen und müssen sich in ihrer neuen Heimat erst zurechtfinden. Ein Ort, an dem die vielen unterschiedlichen Kulturen des Viertels aufeinander treffen, ist die Marie-Curie-Realschule. Von den 390 Schülern haben 80 Prozent einen Migrationshintergrund. Die RNZ war einen Vormittag lang zu Gast.

Wenn Hendrik Tzschaschel seinen Schülern im Treppenhaus begegnet, dann grüßen sie artig, und er grüßt zurück. Von fast allen kennt er den Vornamen - und das, obwohl er eigentlich "der Neue" ist. Erst zum Schuljahr 2018/2019 übernahm Tzschaschel die Leitung der Marie-Curie-Realschule. Zuvor war er Konrektor an der Geschwister-Scholl-Werkrealschule in Vogelstang. Das Grüßen ist für ihn Ausdruck von Höflichkeit und Respekt - das ist zwar an jeder Schule wichtig, doch kommt bei einer, die auch ein kultureller Schmelztiegel ist, vor allem dem Respekt ein besonderer Stellenwert zu. Niemand darf ausgegrenzt werden - das ist eine Grundregel. "Wir gehen respektvoll miteinander um", betont Hendrik Tzschaschel. Ihm ist bewusst, dass er Schulleiter in einem "Problem-Kiez" ist, von einer Dramatisierung hält er allerdings nichts. Und die meisten Probleme, mit denen er und sein Kollegium sich herumschlagen müssen, sind Alltag in vielen Schulen. Zum Beispiel die Zuspätkommer.

Der Islamunterricht in der 7 a hat schon vor über zehn Minuten begonnen, doch schon wieder öffnet sich die Tür. Eine Schülerin huscht schnell auf ihren Platz und murmelt eine Entschuldigung. Kurz zuvor sind bereits zwei Jungs grinsend zu spät gekommen. "Darüber sprechen wir nachher noch", erklärt Lehrerin Gonca Kartal entschieden. Thema der heutigen Stunde ist das Gebet. In Gruppen sollen die Schüler untereinander diskutieren, was es im Islam und für jeden persönlich bedeutet. Dann muss jede Gruppe ihre Ergebnisse vortragen. Seit 2006 gibt es Islamunterricht an baden-württembergischen Schulen. "Zweimal im Jahr findet ein Schulgottesdienst statt", erklärt Tzschaschel. "Einmal in der Kirche und einmal in der Moschee."

Während die Schüler der 7 a ihrer Lehrerin erzählen, warum sie beten, büffeln andere Jugendliche ein paar Klassenzimmer weiter die deutsche Sprache, genauer gesagt Präpositionen mit Dativ. An der Marie-Curie-Schule gibt es zwei sogenannte Vorbereitungsklassen. Sie werden von Schülern besucht, die kein Deutsch sprechen. Die meisten von ihnen stammen aus Südosteuropa und sind erst vor Kurzem nach Mannheim gekommen. "Sie sind sehr motiviert, die Sprache zu lernen", weiß Lena-Catharina Rieger, die Deutsch als Fremdsprache unterrichtet. Konzentriert füllen die Schüler ihre Übungsblätter aus. Wenn sie grundlegende Vokabeln und die Grammatik verstehen, dann stehen neben Gedichten und Rollenspielen auch Demokratieerziehung und Mathematik auf dem Lehrplan. Letzteres Fach ist wichtig, um einschätzen zu können, welche Vorbildung die Jugendlichen mitbringen. "Wenn sie die deutsche Sprache beherrschen, werden sie ins Regelschulsystem eingegliedert", erklärt Rieger.

Dass respektvolles Miteinander für die Schüler nicht nur eine Floskel ist, bestätigen die Schülersprecher Franziska Schuster und Eand Kosumi. "Wir wollen unser Zusammenleben respektvoll gestalten", sagt der 14-jährige Eand. Man sei stolz, das Prädikat "Schule mit Courage - Schule ohne Rassismus" tragen zu können. Kleine Meinungsverschiedenheiten gibt es im Schulalltag häufig, vor allem mit den Lehrern. Die Schülersprecher wollen vermitteln. Für viele Schüler nervig: die Kleiderordnung. Baseball-Kappen und Jogginghosen sind verboten. "Das finden wir schade", sagt die 15-jährige Franziska Schuster. Doch man habe einen Kompromiss gefunden: An einem Tag im Schuljahr dürfen die Jugendlichen sich "leger" kleiden.

Der Schulleiter weiß, dass einige seiner Schüler Unterstützung benötigen, die über den Unterricht hinausgeht: Sprachförderung, Haushausgabenhilfe und außerschulische Angebote. Deshalb wird die Realschule vom Mannheimer Unterstützersystem (Maus) gefördert. Das städtische Programm finanziert Zusatzangebote an den Schulen. Die Marie-Curie-Realschule ist bereits im sechsten Jahr dabei. Maus finanziert zum Beispiel Leseförderung, Hausaufgabenhilfe oder Prüfungsvorbereitung. Zudem kooperieren die Schulen mit neun Bildungspartnern, darunter die städtische Musikschule, die Stadtbibliothek oder die Kunsthalle. Dank Maus gibt es eine Gitarren-AG, Zumba, Hip Hop, Fußball, Figurentheater oder internationales Kochen. Freizeitaktivitäten, zu denen wohl sonst einige Schüler kaum Zugang hätten. Denn auch wenn Tzschaschel der Meinung ist, die Neckarstadt-West sei besser als ihr Ruf, weiß er doch, dass einige seiner Schüler aus sozial schwierigen Verhältnissen stammen.

Dem Namen nach schließt man bei der Marie-Curie-Realschule eher auf ein naturwissenschaftliches Profil. Aber nein. Es ist eine Kulturschule. Viele Familien können sich die musisch-kulturelle Bildung ihrer Kinder nicht leisten. Das Profil soll den Schülern helfen, Talente zu entdecken und dann zu fördern. "Viele Schüler haben nur durch die Schule einen Zugang zu Kultur", sagt Markus Herrmann. Der Musiklehrer ist der Kulturbeauftragte der Schule. "Wir wollen den Kindern Türen öffnen."

Neben den städtischen Kooperationspartnern hat die Realschule dafür auch Unterstützung von den Kulturagenten. Dabei handelt es sich um ein Förderprogramm des baden-württembergischen Kultusministeriums. Mit den achten Klassen stellt Kulturagentin Judith Denkberg de Gvirtz pro Jahr ein Kunstprojekt auf die Beine. Hilfe bekommt sie dabei von Kunstlehrer Jens Vogel. So fertigten die Schüler im vergangenen Jahr Wand- und Leuchtobjekte aus Materialien wie Holz, Acrylfarbe, Papier und Seide. Die Kunstobjekte waren unter dem Motto "Klangfarben Farbklänge" in einer Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen zu sehen. "Es gab eine Vernissage mit Ansprachen und einen Katalog", erzählt Judith Denkberg de Gvirtz. "Dieser professionelle Rahmen macht die Schüler sehr stolz."

Das kulturelle Profil schafft es auch, die Schüler aus so vielen unterschiedlichen Kulturen zu einen. Denn Musik, Tanz, Malerei oder Theater verbinden Menschen über Kulturgrenzen hinweg. Und die Jugendlichen haben dabei auch noch sehr viel Spaß.