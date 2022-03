Von Volker Endres

Mannheim. Sie war alt, sie war marode und sie war vor allem längst zu klein für die Anforderungen moderner Feuerwehrarbeit – die Feuerwache Nord im Stadtteil Käfertal ist das aktuelle Sorgenkind der Mannheimer Brandbekämpfer. Im Jahr 2017 begann die Sanierung bei laufendem Betrieb und mit viel Optimismus verbunden. Bis Ende 2019, so die Hoffnung, sollten die Maßnahmen abgeschlossen sein. Fünf Jahre nach dem Baubeginn wird noch immer saniert, müssen die Feuerwehrleute von einer Baustelle ausrücken.

"Nie mehr", bekräftigte Erster Bürgermeister Christian Specht (CDU) im Ausschuss für Sicherheit und Ordnung, "nie mehr werden wir eine Feuerwache sanieren. Nur noch neu bauen." Zumal nicht nur die Arbeitsbedingungen für die Brandschützer seit fünf Jahren untragbar sind. Auch die Kosten für die Sanierung sind längst aus dem Ruder gelaufen. Ursprünglich war die Sanierung mit 12,75 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Aktuell errechnete Bianca Grübbel vom Immobilienmanagement der Stadt einen Kostenrahmen von 25 Millionen Euro. Dass der Bau im Stadtteil Käfertal ein Sanierungsfall ist, war lange bekannt.

Der Ablauf der Ertüchtigung liest sich dann aber wie eine Abfolge von Pleiten, Pech und Pannen: Asbestsanierungen, abbröckelnde Fassadenplatten, insolvente Nachunternehmer, spät entdeckte Sanierungsflächen im Außenbereich und überraschend aufgetauchte Schadstoffe – vieles ist in den vergangenen Jahren zusammengekommen, was zu Verzögerungen und Verteuerungen führte. "Nichteinhaltung von Terminzusagen und Lieferengpässe sowie die Auswirkungen der Pandemie", nannte Grübbel die jüngsten Gründe. Immerhin gehe es nun langsam, aber sicher voran. So könnten im Mai Testläufe für die Inbetriebnahme des dritten Bauabschnitts beginnen.

Die Abnahme des Gebäudes könne im Juli erfolgen – fünf Jahre nach Baubeginn und gut zweieinhalb Jahre nach dem ursprünglich geplanten Abschluss der Maßnahme. Zu Ende sei man damit aber noch nicht. "Die Arbeiten an der Außenanlage und der Tankstelle ziehen sich noch bis 2023."

Der Bürgermeister bat um Entschuldigung: "Die Entscheidung für die Sanierung ist aufgrund von anderen Annahmen getroffen worden." Eine Entscheidung, die so nicht noch einmal getroffen wird, war er sich mit Blick auf die dritte der Mannheimer Wachen, die Feuerwache Süd im Stadtteil Rheinau, sicher, und erntete dafür Einigkeit bei den Ausschussmitgliedern. Auch die Gebäude hier aus dem Jahr 1961 gelten in der Zwischenzeit als marode, haben langfristig keine Zukunft mehr. Mit "Flickarbeiten" soll zumindest die Funktionsfähigkeit so lange als möglich aufrechterhalten werden. Eine komplette Sanierung sei ausgeschlossen. Das sei die Lehre aus den Arbeiten an der Wache Nord, so Christian Specht.