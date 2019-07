Mannheim. (RNZ) Die Sportvereine der Region haben ein breites Angebotsprogramm – wie breit es ist, können Besucher am Sonntag, 14. Juli, zwischen 11 und 18 Uhr bei „Sport und Spiel am Wasserturm“ erfahren. Der Sportkreis Mannheim und der Fachbereich Sport und Freizeit der Stadt Mannheim bieten den Sportvereinen aus Mannheim, der Bergstraße und dem Rhein-Neckar-Kreis bereits zum 30. Mal die Gelegenheit, sich zu präsentieren.

Bis zu 20.000 Besucher werden erwartet. Rund um Mannheims Wahrzeichen haben die Vereine und Verbände zudem ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm zusammengestellt. 70 Auftritte mit Mehr als 1000 Beteiligten aus den Bereichen Kampfsport, Zirkus und Tanz zeigen in 70 Auftritten ihr Können. Dabei können die Besucher direkt an die Sportarten ausprobieren.

Ob beim Capoeira, auf der Airtrack- und Fechtbahn oder beim E-Sport – der Fantasie sind an diesem Tag keine Grenzen gesetzt. Zudem finden der Handicap-Lauf „Mannheimer Allerlei“ ein inklusives Fußballturnier am Soccer-Court statt. In diesem Jahr erhalten die Besucher an den Sportständen auch erstmals eine sogenannte Laufkarte. Bei den Mitmachaktionen können Stempel gesammelt und attraktive Preise gewonnen werden. Die Preisverleihungen finden um 13, 15 und 17 Uhr auf dem RNF-Truck statt.

Von 12 bis 18 Uhr findet auf dem Friedrichsplatz auch die baden-württembergische Meisterschaft im Streetdance statt. Ein Jahr lang hatten Streetdance-Gruppen in den Altersklassen von sechs bis elf Jahren, von zwölf bis 15 Jahren und von 16 bis 27 Jahren die Möglichkeit, sich landesweit über Wettbewerbe für die Meisterschaft zu qualifizieren und sich die Teilnahme zu sichern. Ausrichter dieser Wettbewerbe – im Streetdance Contest genannt – waren verschiedene Jugendeinrichtungen der Arbeitsgemeinschaft Jugendfreizeitstätten Baden-Württemberg (AGJF) im Netzwerk „Streetdance BW“. Nun treten die erst-, zweit- und drittplatzierten Gruppen dieser Contests in Mannheim gegeneinander an. Eine dreiköpfige Jury bewertet die Auftritte nach unterschiedlichen Kriterien wie Choreografie, Technik oder Ausstrahlung und kürt am Ende die baden-württembergischen Meister 2019.

Um 12 Uhr beginnt das Programm auf der Bühne. Dilaila Dugan aus dem Jugendhaus Erlenhof eröffnet die Veranstaltung mit einer Gesangseinlage. Mit dabei sind auch wieder Special Guests aus dem Gesangsprojekt „S!NG“ des Jugendhauses Herzogenried. Sie sorgen im Pausenprogramm für gute Stimmung. Außerdem werden in den Pausen spannende Battles ausgetragen, in denen Tänzer in der Disziplin Freestyle gegeneinander antreten.