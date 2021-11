Mannheim. (RNZ) Die Mannheimer Vesperkirche sucht ehrenamtliche Helfer für ihr 25. Jubiläum. Benötigt werden rund 500 Freiwillige, die die Gäste an den 29 Vesperkirchentagen vom 9. Januar bis 6. Februar 2022 bewirten. Wer mithelfen will, kann sich vom 8. bis 19. November telefonisch anmelden. Für die Helfenden gelten die 2 G-Regel sowie eine Maskenpflicht. Für die Gäste der Vesperkirche gilt die 3 G-Regel. Nach Angaben des Diakonischen Werks der Evangelischen Kirche Mannheim wird es unmittelbar an der Citykirche Konkordien ein Testangebot geben.

Praktisch helfen, Zeit schenken und selbst beschenkt werden: Ehrenamtliche, die in der Vesperkirche mitarbeiten, bringen sich für die Gemeinschaft ein und erhalten viel zurück. "Die Vesperkirche kann seit 25 Jahren nur bestehen, weil Menschen sich mit uns der Herausforderung stellen, mit Herz und Hand für benachteiligte Menschen in Mannheim da zu sein", sagt Pfarrerin Anne Ressel, die die Helfereinsätze gemeinsam mit ihrer Kollegin Maria Hüttner koordiniert. Über die Jahre sei dabei eine starke Gemeinschaft entstanden. Ohne die Freundlichkeit und Begeisterung der Helfer sei die Aktion nicht möglich, betont Ressel.

Ihre Gäste empfängt die Vesperkirche zwischen 11 und 12.30 Uhr sowie zwischen 13 und 14.30 Uhr. Zu beiden Zeitfenstern ist Platz für jeweils rund 160 Gäste. Darüber hinaus bieten die Organisatoren wieder ein Essen zum Mitnehmen an. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich beraten und medizinisch versorgen zu lassen. Allerdings gibt es diesmal keine Kleiderausgabe.

Die Ehrenamtlichen übernehmen die Essens- und Getränkeausgabe im Kirchenraum, das Bedienen an den Tischen, das Richten der Vesperbeutel und das Geschirrspülen. Für neue ehrenamtliche Mitarbeitende gibt es einen verpflichtenden Einführungskurs am Dienstag, 30. November, um 19.30 Uhr oder am Donnerstag, 2. Dezember, um 18 Uhr. Er findet jeweils in der Citykirche Konkordien statt. Wer bei der Vesperkirche mithelfen möchte, kann sich ab diesem Montag, 8. November, unter der Telefonnummer 0621 / 328 59.568 anmelden. Das Helfertelefon ist montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 17 bis 19 Uhr besetzt.

Die 25. Mannheimer Vesperkirche beginnt am Sonntag, 9. Januar 2022, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst und endet am Sonntag, 6. Februar 2022. Die durch Spenden finanzierte Vesperkirche wird getragen von der Evangelischen Kirche in Mannheim mit ihrem Diakonischen Werk.

Info: Mehr Infos gibt es unter www.vesperkirchemannheim.de