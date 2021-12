Von Volker Endres

Mannheim. Die Mannheimer Vesperkirche feiert Jubiläum. Am 9. Januar öffnet die Citykirche Konkordien zum 25. Mal ihre Türe für die Menschen, denen es am Nötigsten fehlt: an einer warmen Mahlzeit und menschlicher Wärme. Ein Grund zum Feiern ist dieses Jubiläum laut Organisatorin und Pfarrerin Anne Ressel aber nicht. "Eher im Gegenteil." Denn die Armut als Auslöser sei in dieser Zeit eher größer als kleiner geworden.

Ob man auch in Zeiten der Pandemie zu einer Massenveranstaltung wie der Vesperkirche einladen kann? Für den evangelischen Stadtdekan Ralph Hartmann stellt sich diese Frage nicht. "Es wäre in der aktuellen Situation verantwortungslos, wenn wir die Aktion nicht durchführen würden." Denn gerade die Pandemie habe die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter auseinandergehen lassen. Immer mehr Menschen könnten Inflation und steigende Energiepreise nicht mehr kompensieren. Sie würden dadurch in eine Abwärtsspirale geraten.

Deshalb habe man sich, auch unter größten organisatorischen Anstrengungen und Einhaltung aller geltenden Maßnahmen wieder für die Durchführung entschieden. "Denn wir wollen, dass man hinsieht: Steigende Armut vor dem Hintergrund einer zehnjährigen Wohlstandsentwicklung in Deutschland ist ein Skandal", schimpft er.

Anne Ressel. Foto: Alfred Gerold

Welche Regeln im Januar gelten? "Das weiß niemand", sagt Ressel. Sie war zunächst davon ausgegangen, dass zumindest die 60 Menschen gleichzeitig im Kirchenschiff verpflegt werden dürfen, denen es auch im Vorjahr – in Zeiten eines harten Lockdowns und noch ohne Impfstoff – erlaubt war. Die aktuelle Landesverordnung lasse das aber wohl nicht zu. So warnte das Mannheimer Gesundheitsamt, dass weitere Verschärfungen der bestehenden Regeln und eine Reduzierung auf 50 Personen folgen könnten.

Außerdem müssen auch Obdachlose, laut Bundeserlass, einen Nachweis nach 2G-plus, also Geimpft oder Genesen, sowie einen negativen Schnelltest nachweisen. "Für unsere Klientel ist das eine enorm große Hürde. Aber selbst, wenn ich nur 30 Menschen einlassen darf, dann lade ich zumindest diese 30 ein", bekräftigte Ressel. Immerhin habe man durch die Erfahrungen aus dem Vorjahr bereits vorgebaut und auch eine Abgabestation für Essen zum Mitnehmen eingerichtet.

"Von bis zu 450 Essen am Tag sind da schon etwa zwei Drittel mitgenommen worden." Aber gerade der zweite Aspekt von menschlicher Wärme, Fürsorge und Gespräch bleibe dadurch auf der Strecke, also eigentlich all das, was Kirche ausmacht. Zumindest fast, so Ressel. Denn Ankunftsort ist zunächst einmal für alle das Wärmezelt für die Registrierung direkt neben der Konkordienkirche.

Von dort geht es für die Menschen mit 2G-Nachweis in ein weiteres Zelt zum Schnelltest. Alle anderen erhalten hier nicht nur einen Gutschein für die Abholstation, sondern erfahrene Helfer der Vesperkirche werden auch vorsichtig die Situation der Menschen erfragen und gegebenenfalls an die unterschiedlichen Hilfsangebote der Vesperkirche, etwa die mobile Arztpraxis oder die Wohnungsnotfallhilfe weiterleiten. Eine mobile Kleiderkammer, wie zuletzt im Jahr 2019, sei hingegen nicht möglich. "Davor würde es ein Gedränge geben, und das wollen wir verhindern." Trotzdem bemühe man sich um so viel Normalität wie möglich für die Gäste. Den unbeachteten Opfern der Pandemie. "Wir haben die Hoffnung, dass wir wieder einiges erreichen können", so Ressel. Und immerhin: Das Netz der rund 430 ehrenamtlichen Helfern ist wieder ebenso stark, wie die große Unterstützung aus Firmen, Verwaltung und der Bevölkerung selbst.

"In Mannheim ist nicht nur das Thema Armut, sondern auch die Hilfsbereitschaft groß", freute sich Dekan Hartmann. Los geht es am Sonntag, 9. Januar, und geöffnet hat die Vesperkirche dann bis zum 6. Februar täglich ab 10.30 Uhr. Gegessen wird aufgrund der Auflagen wohl in Schichten von jeweils höchstens 60 Gästen im Kirchenschiff der Citykirche Konkordien.