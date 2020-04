Mannheim. (pol/rl/mün) Der seit Montagmittag vermisste Andreas P. konnte in der Nacht zu Dienstag gegen 1.30 Uhr wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er war freiwillig nach Hause gekommen, teilt die Polizei mit. Es wurde zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

Er hatte sich nach einem Besuch seines Hausarztes kurz vor dem Eintreffen eines Krankentransportwagens zu Fuß entfernt. Laut Einschätzung des Arztes sei der 56-Jährige dringend auf Medikamente angewiesen und könnte in Lebensgefahr geraten.

Update: 7. April 2020, 10.25 Uhr