Mannheim. (pol/rl) Die vermisste 13-Jährige wurde am Donnerstagabend von einer Streifenwagenbesatzung in Mannheim aufgegriffen und zurück in ihre Einrichtung gebracht. Wo sich das Mädchen in den vergangenen Tagen aufhielt, sei noch unklar teilte die Polizei mit.

Update: Freitag, 20. März 2020, 15.45 Uhr

Mannheim. (pol/rl) Die Polizei suchte nach einem vermissten 13-jährigen Mädchen, dass am Dienstag, 10. März, nicht in ihr Heim in Mannheim-Käfertal zurückgekommen war. Der Polizei hatte keine konkreten Hinweise, wo sie sich aufhalten könnte oder warum sie verschwunden war.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hatte seit dem Verschwinden der 13-Jährigen bereits umfangreich ermittelt, aber lange keine Fortschritte erzielt, weshalb es einen öffentlichen Suchaufruf gab.

Informationen zu einer möglichen Erkrankung gab es nicht, auch keine Anhaltspunkte, dass die 13-Jährige das Opfer einer Straftat geworden sein könnte.