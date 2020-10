Mannheim. (pol/kaf) Wegen eines Wasserrohrbruchs ist die Röntgenstraße in Mannheim stadteinwärts derzeit voll gesperrt. Wie ein Sprecher des Energieversorgers MVV mitteilt, kam es dort gegen Mitternacht zu einem Wasserrohrbruch. Im Moment liefen Tiefbauarbeiten, um den Schaden zu beheben. Die Arbeit werden voraussichtlich noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Laut Polizei ist die Straße derzeit überflutet, es kommt zu Verkehrsbehinderungen. Auch im Öffentlichen Personennahverkehr muss laut RNV derzeit mit Behinderungen gerechnet werden. Der Schienenersatzverkehr-Bus der L7 kann die Haltestellen Hauptfriedhof und Bibienastraße in Fahrtrichtung Uniklinikum derzeit nicht anfahren. Der Bus wird umgeleitet. Es kommt zudem zu Verspätungen auf den Linien L2, L50 und L45.