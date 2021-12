Mannheim. (pol/mare) Weil Nachbarn die Rettungskräfte alarmierten, konnte ein Brand in einer Wohnung im Stadtteil Jungbusch in der Nacht zu Mittwoch rasch gelöscht werden. Nach Angaben der Polizei befanden sich nur zwei Katzen in dem Apartment, die gerettet werden konnten.

Das Feuer soll ein Adventskranz verursacht haben, den die beiden Bewohner vergessen hätten. Beide waren zum Zeitpunkt des Feuers kurz nach Mitternacht nicht zu Hause.

Anwohner hatten den Feuerschein bemerkt und die alarmierte Polizei konnte den Brand bestätigen. Die Berufsfeuerwehr konnte in dem Haus in der Jungbuschstraße zügig löschen, sodass lediglich geringer Sachschaden von etwa 3000 Euro an der Wohnungseinrichtung entstand.

Für die Dauer des Einsatzes war die Jungbuschstraße nicht passierbar. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es jedoch nicht. Das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt hat die weiteren Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Update: Mittwoch, 22. Dezember 2021, 08.17 Uhr