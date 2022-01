Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. "Exponate können wir gar nicht genug haben", sagt Markus Appel. Gleiches gilt für Holzexperten, Elektriker, Schlosser, Lackierer und andere handwerklich Begabte, die sich beim Kurpfälzer Verein für Feuerwehrgeschichte einbringen wollen. Gegründet wurde der Verein bereits 2009 und zählt etwas mehr als 100 Mitglieder. Doch erst jetzt kann die Werkstattcrew so richtig loslegen.

"Anfangs waren wir nämlich noch ohne Räumlichkeiten", erzählt Appel, Initiator und Erster Vorsitzender des Vereins. Zunächst wurde daher in der Feuerwache Nord gearbeitet. Seit etwa zweieinhalb Jahren ist man nun auf den Stem Barracks untergekommen. Sie liegen direkt an der A656 bei Seckenheim und sind mit drei Hektar Mannheims kleinste Konversionsfläche. Im Mai wurde der offizielle Mietvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben unterschrieben.

Wenn die Stadt einmal Eigentümer des ehemaligen Militärgeländes ist, hofft der Verein, weiterhin dort bleiben zu können. "Der geplanten Nutzung als Sportstätte würde es jedenfalls nicht entgegenstehen, weil das von uns hergerichtete und bezogene Gebäude, eine ehemalige Fahrzeughalle, unter Denkmalschutz steht und im vorgesehenen Konzept keine Rolle spielt", erklärt der Vereinschef.

In der Satzung ist klar definiert, um was es geht: Die Geschichte der Feuerwehr und anderer verwandter Einrichtungen der Metropolregion Rhein Neckar zu erforschen, darzustellen und für die Nachwelt zu erhalten. Zu diesem Zweck sollen historische Feuerwehrausstattung, aber auch Ausrüstungsgegenstände anderer Hilfs- und Rettungseinrichtungen übernommen und aufgearbeitet werden. "Natürlich wollen wir das auch irgendwann öffentlich machen, gern Informationsveranstaltungen und Vorträge anbieten. Aber wir sind kein Museum", betont der Vereinschef.

Zunächst gelte es jedoch, die Sammlung weiter auszubauen und die Exponate auf Vordermann zu bringen. Dabei liegt derzeit der Schwerpunkt auf der Restaurierung des früheren Mannheimer Tanklöschfahrzeugs (TLF) 16-3. Das stand zuvor in Viersen in Nordrhein-Westfalen und konnte dank Spenden über den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Feudenheim im Jahr 2016 von einem Privatsammler für 5000 Euro an seinen ursprünglichen Einsatzort zurückgeführt werden. "Alle zusammen haben wir mittlerweile sicherlich 6250 Arbeitsstunden investiert", rechnet Schatzmeister Klaus Hartmann kurz nach. Er selbst war nie bei der Feuerwehr aktiv. "Aber als Bub habe ich in der großen Pause genau dieses Fahrzeug immer bewundert, wenn es von der Alten Feuerwache in der Neckarstadt aus auf Probefahrt ging", erzählt er.

Max Stiegel ist 16 Jahre alt und über die Familie in den Verein gekommen. "Es interessiert mich, wie solche Fahrzeuge früher ohne die heute übliche Elektronik funktionieren", erzählt er. Auch sein Vater Jens Stiegel, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mannheim-Nord, ist Teil der Werkstattcrew. Das Interesse am gemeinsamen Schrauben, Tüfteln und der hiesigen Feuerwehrgeschichte verbindet die Generationen.

Die benötigten Werkzeuge sind ordentlich sortiert in der Werkstatt an der rückwärtigen Wand der denkmalgeschützten Fahrzeughalle zu finden. Die Werkstatt ist Marke Eigenbau und passend zum Alter der Fahrzeuge ganz im Stil der 1950er- und 1960er-Jahre eingerichtet. "Das TLF 16-3 war in einem miserablen Zustand. Von der roten Farbe war damals nichts mehr zu sehen. Jetzt sieht alles doch schon wieder ziemlich gut aus", befindet Markus Appel und präsentiert stolz das mittlerweile frisch lackierte Fahrzeug. Mittlerweile hat es auch einen neuen Motor und neue Bremsen.

Gert Magnus, von 1945 bis 1971 Leiter der Mannheimer Berufsfeuerwehr, sei es zu verdanken, dass damals ein so modernes Fahrzeug angeschafft worden sei, so Appel. Das Tanklöschfahrzeug war seiner Zeit voraus, denn es verfügte beispielsweise an den Seiten über Rollläden anstelle der sonst üblichen Faltläden oder Türen, die unpraktisch und nach dem Öffnen beim Einsatz nur im Weg waren.

Mit dem alten Mannheimer Feuerwehrkran von 1965 sowie einem Trockenlöschfahrzeug von 1970, das bei der Werksfeuerwehr der Bunge-Ölmühle im Hafen seinen Dienst tat und von dort aus direkt den Weg zum Verein fand, stehen weitere Exponate in der Halle. Auch ein Pullmann-Tanklöschfahrzeug, das zuletzt bei der Feuerwehr Penzberg im Einsatz war, gehört zum Fundus.

Wer die Arbeit des Vereins unterstützen will, kann dies mit einem Mindestmitgliedsbeitrag von 25 Euro pro Jahr tun. Wer sich handwerklich einbringen will, wendet sich per E-Mail an markus.appel.ma@t-online.de.