Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. Mit einer Aktion auf Großplakaten machen Ärzte und Tierschützer mobil. "Schluss mit Tierversuchen – auch in Mannheim" steht auf meterhohen Werbeflächen an hochfrequentierten Stellen wie der Friedrich-Ebert- oder der Vogesenstraße. Michéle Dressel-MacFadden von der Kurpfälzer Arbeitsgruppe hatte die Botschaften in enger Zusammenarbeit mit der Zentrale des Vereins "Ärzte gegen Tierversuche" in die Region geholt. "Den meisten Menschen in Mannheim ist zwar bewusst, dass es Tierversuche gibt, nicht aber, dass diese auch in ihrer direkten Nachbarschaft durchgeführt werden wie in den Laboren von BASF und an den Universitätskliniken sowie dem Deutschen Krebsforschungszentrum", sagte sie der RNZ.

Tiere seien den Menschen so ähnlich, dass Versuche allein ethisch nicht vertretbar sind. "Darüber hinaus sind wir so unterschiedlich, dass es wissenschaftlich keinen Sinn macht, diese Leben zu opfern", so Susan Moynihan von der Arbeitsgruppe. Die Plakataktion wolle genau darüber aufklären, ergänzt Barbara Schneider. Deshalb stehe auf den Plakaten zum Beispiel der Hinweis auf eine Internetseite, auf der Tierversuche aus der jeweiligen Stadt beschrieben werden. "Wir wollen auch darauf aufmerksam machen, dass viele Tierversuche durch Steuergelder finanziert werden", berichtet Wulf-Dieter Heintz.

Er fordert tierleidfreie Forschungsmethoden in den Bereichen der Biomedizin und Biowissenschaft. Während über das Pro und Kontra von Tierversuchen gestritten wird, seit Tiere in Laboren sterben, ist kaum bekannt, dass die Praxis der Tierversuche auch für Tiere tödlich endet, die gar nicht für Versuche genutzt werden, ergänzt Michéle Dressel-MacFadden. "Die bedauernswerten Geschöpfe nennt man Überschusstiere."

Gemeint sind damit Lebewesen, die nicht die gewünschte Genveränderung aufweisen, die zu alt sind oder einfach das falsche Geschlecht haben – und im Müll landen. Lange seien diese gar nicht dokumentiert worden. Seit einigen Jahren sorge eine EU-Vorgabe für ein wenig mehr Transparenz. Demnach wurden im Datenbericht von 2017 allein in Deutschlands Laboren fast 3,9 Millionen nicht benötigte Versuchstiere "entsorgt". "Damit übersteigt die Zahl der "Überschusstiere", die der im selben Jahr getöteten Versuchstiere um fast das Anderthalbfache", klagt die Tierschützerin an.