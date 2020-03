Mannheim. (pol/mün) Auf der Bundesstraße B38a bei Mannheim kommt es in Richtung Neckarau am Freitagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen. Gegen 15 Uhr ereignete sich auf Höhe der SAP-Arena ein Unfall, an dem 7 Fahrzeuge beteiligt sind. Das teilt die Polizei mit.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden bei dem Unfall mehrere Personen leicht verletzt.

Polizei und Rettungskräfte sind vor Ort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

Weitere Informationen folgen.