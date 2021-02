Mannheim. (pol/make) In Neuostheim haben am Donnerstagabend unbekannte Täter die Aushangtafel Straßenbahnhaltestelle "Luisenpark/Technoseum" angezündet. Laut Polizeiangaben wurde die Plexiglasscheibe der Aushangtafel im Warteunterstand der Haltestelle in der Theodor-Heuss-Anlage in Brand gesteckt, die durch die entstehende Hitze schließlich schmolz.

Die Flammen konnten durch die Freiwillige Feuerwehr Mannheim-Innenstadt rasch gelöscht werden. Es entstand Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der Telefonnummer 0621/174-3310 zu melden.