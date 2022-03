Mannheim. (pol/mare) Mit allen verfügbaren Kräften fahndet die Polizei am Freitagfrüh nach zwei Tätern, die am frühen Morgen eine Bäckereifiliale in Mannheim überfallen haben.

Gegen 6 Uhr betraten die beiden Unbekannten die Filiale in der Oppauer Straße und bedrohten die Angestellten mit einer Holzlatte und forderten Bargeld.

Mit wenigen Scheinen und Münzgeld flüchteten sie in bislang noch unbekannter Richtung. Eine genaue Beschreibung der Täter liegt noch nicht vor, sie sollen etwa 18, 19 Jahre alt gewesen sein.

Die Polizei sucht dringend Zeugen. Diese können sich melden beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444, oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.