Mannheim. (pol/mare) Am Samstagabend ist ein 62-jähriger gehörloser Mann von Unbekannten im Stadtteil Rheinau ausgeraubt worden. Das berichtet die Polizei.

Der Mann verließ gegen 22 Uhr die Straßenbahn der Linie 1 an der Haltestelle "Sandrain" und lief anschließend über die Überführung über die Casterfeldstraße zur Fronäckerstraße, wo er sein Fahrrad an einem Geländer angeschlossen hatte. Anschließend fuhr er auf der Straße "Sandrain" in Richtung "In den alten Wiesen".

Dabei wurde er von zwei Männern angegangen, die versuchten, ihn vom Fahrrad zu stoßen. Den ersten Stoß konnte er noch abfangen. Als er von den Unbekannten nochmals gestoßen wurde, stürzte er auf die Fahrbahn und wurde, auf dem Boden liegend, von den Tätern geschlagen und gekratzt.

Anschließend durchschnitten sie die Träger am Rucksack des Opfers und rissen diesen weg. Zudem entwendeten sie die Geldbörse aus der Hosentasche des Mannes. Danach flüchteten die Täter in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "Sandrain". Der Mann erlitt bei dem Überfall Kratz- und Schürfwunden sowie ein Hämatom an der Stirn.

Die beiden männlichen Täter werden wie folgt beschrieben: beide waren etwa 20 bis 25 Jahre alt und 1,70 bis 1,75 Meter groß.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444, zu melden.