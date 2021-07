Mannheim. (oka) Josef-Friedrich Szelig ist immer noch fassungslos: Am vergangenen Samstagnachmittag fand er am Pfingstbergweiher im Stadtbezirk Rheinau das in der Gegend bekannte und beliebte Nutria (Biberratte) schwer verletzt am rechten Seeufer. "Das Tier ist handzahm, die Menschen haben es gefüttert", erzählt der Gewässergeologe. Diese Zutraulichkeit dürfte dem kleinen Kerlchen zum Verhängnis geworden sein. Unbekannte haben das Tier brutal mit einem "stabilen Gegenstand" verletzt, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Szelig, der als Referent für den Landesfischerei- und den Jagdverband unter anderem Schulungen zum Angeln für Kinder und Jugendliche durchführt, erkannte sofort, dass das Nutria schwer verletzt war. Die Zähne waren ausgeschlagen, Kiefer und Rückgrat zertrümmert. "Das Tier hat stark gelitten." Deshalb verständigte er die Polizei und den zuständigen Jagdpächter Heinrich Koch, der das Tier schließlich von seinen Schmerzen erlöste. Auch er ist noch geschockt: "Wer macht so was? Das sind Verbrecher." Beide Experten sind sich einig, dass die Verletzungen eindeutig von Menschen herbeigeführt wurden.

Da der Pfingstbergweiher an diesem Tag gut besucht war, hofft Szelig, dass jemand etwas beobachtet hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgrund eines schweren Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Dabei handle es sich nicht um eine Ordnungswidrigkeit, sondern um eine Straftat, so der Polizeisprecher. Die Ermittler hoffen ebenfalls auf Zeugen, die vielleicht auch über Fotos und Videos von der Tat in den sozialen Medien aufmerksam werden. Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0621 / 83 39 70 an den Polizeiposten Neckarau wenden.