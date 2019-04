Am Alten Messplatz startete am Samstag die Demonstration für sozialen Wohnraum und gegen Bodenspekulation. Ziel war aus aktuellem Anlass das Konversionsgelände Turley. Foto: Gerold

Mannheim. (mau) "Miete ohne Profit" stand in großer Schrift auf einem gelben Banner, das die Demonstranten an der Spitze vor sich hertrugen. Etwas mehr als 300 Teilnehmer schlossen sich am Samstag dem Zug vom Alten Messplatz auf das Turley-Gelände an. In Sprechchören und mit Plakaten wandten sie sich gegen den Verkauf zweier Bauflächen, der ihrer Meinung nach mit dem sozialen Wohnungsbau in Mannheim unverträglich ist.

Der Protest gegen steigende Mieten hat am Wochenende in vielen Städten tausende Menschen auf die Straße getrieben. "Bauflächen sind keine nachwachsenden Rohstoffe!" lautete das Motto. unter dem die drei Projekte des Miethäuser-Syndikats auf Turley zu einer Demonstration aufriefen. Im Zentrum ihrer Kritik stand der Verkauf der Bauflächen 4 und 5 durch den bisherigen Eigner Tom Bock an die Gründer des Sportwettenanbieter Tipico. Das Gerücht über den sechsfachen Gewinn hat die Wellen hochschlagen lassen. "Pure Spekulation", sagen die Gegner.

Wer sich auf dem Alten Messplatz einfand, machte sich für bezahlbaren Wohnraum in Mannheim stark. Der Vorwurf der Demonstranten: Die Stadt habe es im Fall Turley unter anderem versäumt, eine Klausel in den Kaufvertrag einzubinden, die den Investor dazu verpflichtet hätte, Areale zeitnah zu bebauen, um dadurch Spekulation zu verhindern. "Man hätte ahnen können, dass Tom Bock die Absicht hatte, den Mehrwert der von ihm erstandenen Bauflächen auszuschöpfen und sie mit Gewinn weiterzuverkaufen", machte Günter Bergmann seinem Ärger Luft. Er trat als einer der Sprecher des Miethäuser-Syndikats auf Turley auf.

Die zwei unbebauten Abschnitte seien seiner Meinung nach durch die jüngste Entwicklung "wohl für den sozialen Wohnungsbau verloren", mutmaßte er. Die Stadt müsse aus ihren Fehlern lernen. Künftig sollten sich die Verantwortlichen im Rathaus den Zugriff auf günstiges Bauland besser sichern, um ihrer eigenen Sozialquote gerecht zu werden. Die sieht im Fall von Neubauten die Schaffung von mindestens 30 Prozent bezahlbaren Wohnraums vor.

Viele Demonstranten forderten am Wochenende sogar bis zu 50 Prozent wie in Freiburg. "So eine Regelung ist dringend nötig", forderte Pit (55) im Gespräch mit der RNZ. Er teile die Sorge, dass die Mieten in die Höhe schießen könnten. "So etwas sollte bei Turley ja ausgeschlossen werden", sagte er.

Simon Weingärtner, der sich mit seiner Frau und den Kindern auf die Demo begeben hatte, zeigte sich enttäuscht vom alten Investor. Auch er fürchtet eine Entwicklung hin zu hochpreisigen Miet- und Eigentumswohnungen. "Anstatt die Flächen für viel Geld weiterzuveräußern, hätte man für sinnvollere Maßnahmen Sorge tragen können", machte er deutlich. "Zum Beispiel, dass die Baugrube, die seit Jahren auf Turley besteht, endlich verschwindet". Stattdessen stünden für ihn noch mehr Fragezeichen im Raum.