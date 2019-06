Mannheim. (pol/mare) Mittwochnacht haben drei Unbekannte eine Spielhalle in Neckarau überfallen. Das meldet die Polizei.

Die Unbekannten kamen kurz nach Mitternacht in die Spielhalle in der Floßwörthstraße und begaben sich zielgerichtet zu den beiden anwesenden Mitarbeiterinnen. Sie bedrohten sie mit Messern und forderten ihre Mobiltelefone.

Anschließend drängten die Unbekannten die Mitarbeiterinnen in eine der Toiletten. Dann brachen die Täter mehrere Geldspielautomaten sowie zwei Kassen an der Bar auf. Nachdem sie vergeblich versucht hatten, einen weiteren Spielautomaten sowie einen Geldwechselautomat aufzuhebeln, flüchteten sie über die Hintertür. Wenige Minuten später verständigten die beiden Mitarbeiterinnen, die sich in der Toilette eingeschlossen hatten, die Polizei.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlsschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Eine erste Fahndung verlief ohne Ergebnis.

Die Täter wurden so beschrieben: Der erste war 1,70 bis 1,80 Meter groß, 20 bis 40 Jahre alt und hatte eine normale Figur. Er trug eine schwarze Skimaske, dunkelblaue Kleidung und schwarze Handschuhe. Er sprach gebrochen Deutsch und eine andere Sprache, vermutlich Arabisch.

Ein Komplize war etwa 1,65 bis 1,70 Meter groß und hatte eine kräftige Figur. Auch er trug eine Skimaske, dunkelblaue Kleider und schwarze Handschuhe.

Vom dritten Täter ist bekannt, dass er dunkle Kleider an hatte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444 zu melden.