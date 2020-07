Mannheim. (pol/mare) Am frühen Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr ereignete sich im Rangierbahnhof Mannheim ein Unfall. Das meldet die Polizei.

Der 32-Jährige sollte den Wagenpark mit seiner Lok anschieben, ohne die Lok hierfür an den Wagenpark anzukoppeln. Die Wagen werden dadurch über den Ablaufberg abgedrückt, wodurch es am Ende zu einer neuen Zugbildung kommt. Durch verschiedene elektronische Systeme werden die Wagen während ihrer freien Fahrt gebremst, wodurch darauf verzichtet werden kann, dass die Lok bremst.

Der Triebfahrzeugführer war aber zu schnell auf die stehenden Wagen aufgefahren. Die Ursache, warum er zu schnell war, wird noch ermittelt. Der 32-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und zur Beobachtung stationär aufgenommen.

An der Lok und den zum Teil beladenen Wagen entstand nur geringer Sachschaden. In einem Wagen wurde die Bordwand zur Ladungssicherung aufgrund des Aufpralls verschoben und auch die Puffer vorne am Wagen haben sich leicht verformt. Die Gleise im Rangierbahnhof mussten aufgrund des Vorfalls zeitweise gesperrt werden. Der Personenverkehr war hiervon jedoch nicht betroffen.