Mannheim. (RNZ) Direktor und Geschäftsführer Christian Theis bleibt dem Planetarium treu und hat seinen seit 2010 laufenden Vertrag noch einmal verlängert. "Christian Theis hat in den vergangen zwölf Jahren maßgeblich die Modernisierung der Planetariums-Technik vorangetrieben und neue Programmimpulse gesetzt. Ich freue mich, dass er sich weiter an das Haus bindet und seine erfolgreiche Arbeit fortsetzt", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende, Bürgermeister Michael Grötsch, laut einer Mitteilung.

Dank der 2015 von Theis verantworteten Umstellung der veralteten Projektionssysteme auf moderne digitale 360-Grad-Projektionstechnik erleben die Besucherinnen und Besucher die Reisen in die Tiefen des Weltraums viel direkter und gewinnen komplett neue Einsichten in unseren Kosmos. Diese Investition in Höhe von 2,5 Millionen Euro ermöglicht eine erheblich verbesserte Bild- und Videoqualität, interaktive Präsentationen sowie Produktionsmöglichkeiten, die dem Stand der Technik entsprechen.

Dabei arbeitet die digitale Technik weiterhin im Verbund mit dem Sternenprojektor, der 2020 auf neueste LED-Beleuchtung umgerüstet wurde. Für den promovierten Astrophysiker Theis, der zuvor 20 Jahre lang in der astronomischen Forschung tätig war, liegt das Augenmerk auf der Vermittlung von naturwissenschaftlichen und insbesondere astronomischen Kenntnissen. Emotionales Naturerlebnis und rationales Verständnis der Welt werden im Planetarium Mannheim mit hohem technischen und inhaltlich-didaktischen Aufwand realisiert. Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Hörspiele runden das Angebot ab und erschließen neue Publikumsgruppen. Abgesehen von der pandemiebedingten Schließung locken die Weltraumabenteuer jährlich mehr als 100.000 Gäste in das Sternentheater – mit zuletzt deutlich steigender Tendenz.

Zu Theis’ Höhepunkten der vergangenen Jahre zählen viele Eigenproduktionen, darunter komplett hauseigene Full-Dome-Produktionen wie "Faszination Mond" (2019) anlässlich des 50. Jubiläums der Mondlandung oder demnächst ein neues Programm über die Milchstraße mit aktuellsten Forschungsergebnissen.

An den im deutschlandweiten Planetariumskonsortium entwickelten Programmen wie etwa "Zeitreise" oder das preisgekrönte "Planeten – Expedition ins Sonnensystem" war die Mannheimer Institution als Produzent ebenso beteiligt wie am demnächst fertig gestellten Programm zur Zukunft des Universums. Darüber hinaus hat Theis das Haus für neue Formate wie Musikshows, unter anderem von Pink Floyd, geöffnet.